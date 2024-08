Veículo foi apreendido no Roma I, após comunicação entre as guardas municipais de Volta Redonda e de Niterói - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 27/08/2024 16:21

Volta Redonda - Câmeras de leitura de placas instaladas em Volta Redonda, conhecidas como OCRs (Optical Character Recognition), detectaram nessa segunda-feira (26) mais uma motocicleta com suspeita de clonagem. O veículo foi localizado e apreendido no bairro Roma I, após troca de informações entre os setores de Inteligência das guardas municipais de Volta Redonda e de Niterói, região Metropolitana do Rio.

O veículo já estava sob monitoramento desde o último dia 13, após o Sentry, sistema utilizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda – e também pelas forças de segurança de Niterói – flagrar veículos com a mesma placa circulando nas duas cidades, com 25 minutos de diferença.

O Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) fez um estudo e traçou uma possível rota do veículo suspeito na cidade. Com base nessa informação e em ronda pelo bairro Roma I, os agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública – composto por policiais militares e um guarda municipal – conseguiram encontrar o veículo estacionado. Como ninguém se apresentou como proprietário, a motocicleta foi apreendida e levada para a 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda), onde foram apurados indícios de adulterações. Uma perícia técnica mais detalhada será feita.

Em junho deste ano, uma outra motocicleta com suspeita de clonagem também foi apreendida em Volta Redonda após troca de informações entre as forças de segurança da cidade e de Niterói. Na ocasião, uma moto de mesma placa foi flagrada circulando nos dois municípios em um espaço de tempo de 10 minutos. O veículo foi localizado no bairro Ilha Parque e conduzido à 93ª DP.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, valorizou o trabalho do Setor de Inteligência da Guarda Municipal de Volta Redonda, dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública e o uso da tecnologia integrada com outras cidades.

“Mais uma vez obtivemos êxito em uma ocorrência graças à dedicação dos nossos guardas municipais, dos agentes que fazem parte do Sistema Integrado de Segurança e do investimento em tecnologia. Volta Redonda hoje conta com equipamentos e softwares de ponta que permitem o reconhecimento de práticas delituosas na cidade, mas, acima de tudo, que auxiliam na prevenção. Esse caso, por exemplo, só foi possível pela troca de informações com outro município que possui o mesmo sistema que nós, como é o caso de Niterói. Sem dúvidas ações como essa demonstram a eficácia do sistema”, ressaltou coronel Henrique.