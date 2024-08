Fanfarra garantiu vaga para o XXXI Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, em novembro, em Maricá - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/08/2024 21:14

Volta Redonda - A Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, de Volta Redonda, conquistou nesse domingo (25) o Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras do Estado do Rio de Janeiro, na categoria Fanfarra Tradicional Juvenil. O título veio após o grupo formado por alunos da unidade da rede municipal de ensino vencer o Concurso de Bandas e Fanfarras de Silva Jardim, na Baixada Litorânea do estado.

O diretor da escola, Virgílio Lisboa do Val, esteve presente com os estudantes que conquistaram o primeiro lugar nas modalidades Corpo Musical, Pavilhão Nacional (Pelotão de Bandeiras) e Corpo Coreográfico, e a fanfarra conseguiu vaga para o XXXI Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, que acontece em novembro, no município de Maricá, na Região dos Lagos.

“A Fanfarra da Jiulio Caruso completou dez anos este ano e essa foi a primeira vez que participamos de um concurso, com regras que exigem um padrão de uniformidade que não tínhamos até então. Foram feitos investimentos nos últimos anos, o que nos permitiu ganhar o concurso e agora vamos para o nacional”, disse Virgílio, que participou da criação da Fanfarra Jiulio Caruso, em março de 2014.

Histórico

A Fanfarra da Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso foi criada em 22 de março de 2014, comemorando este ano dez anos de sua fundação. Atualmente possui 160 componentes e tem como regente Rômullo Arantes da Silva.

O secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, parabenizou os alunos e direção da escola pelo feito. “Essa conquista mostra a dedicação e o trabalho de toda a escola. Mostra que a educação envolve atividades como a música, que trazem muitos benefícios para a melhoria da qualidade do ensino. Parabéns a todos”.