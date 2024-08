No mutirão, crianças passaram por triagem com objetivo de detectar possíveis transtornos neurológicos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 26/08/2024 16:27

Volta Redonda - O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) - o Hospital do Retiro - em Volta Redonda, promoveu nesse sábado (24) o primeiro mutirão de neuropediatria. Ao todo, 165 crianças de zero a 14 anos foram atendidas pelos três médicos que participaram da ação, que aconteceu das 7h às 17h.

A diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, explicou que durante o mutirão as crianças passaram por uma triagem com o objetivo de detectar possíveis transtornos neurológicos, como o TEA (Transtorno do Espectro Autista) ou TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), entre outros.

“Posteriormente, essas crianças são encaminhadas para os centros especializados com equipes multidisciplinares, como, por exemplo, o Follow-up e o CER III (Centro Especializado em Reabilitação), para que tenham o melhor tratamento e desenvolvimento”, explicou a diretora.

Segundo o coordenador da Pediatria do HMMR, o médico Amaro Inácio, o próximo mutirão de neuropediatria do Hospital do Retiro está marcado para esta sexta-feira (30) e sábado (31), e a previsão é que sejam ofertadas mais 165 vagas.

“A porta de entrada para a fila do mutirão de neuropediatria é pelas unidades básicas de saúde dos bairros. As crianças são avaliadas pelos médicos das unidades, que definem uma classificação de risco e as encaminham para o mutirão de neuropediatria”, explicou.