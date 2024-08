Mais de 60 escolas, totalizando 4,5 mil alunos, estão inscritas no Jevre 2024 - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 23/08/2024 16:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) iniciou os preparativos para a maior edição dos Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre). Encerradas as inscrições, a equipe da Smel contabilizou mais de 60 escolas das redes Municipal – a maioria –, Estadual, Federal e Particular de ensino, e agora precisam fazer os sorteios e montar as tabelas para o Jevre. A abertura dos jogos está marcada para 14 de setembro (sábado), e o encerramento será no dia 1º de novembro (sexta-feira).

A edição de 2024 do Jevre vai contar com cerca de 4,5 mil alunos divididos nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 – masculino e feminino, e misto para algumas modalidades no sub-9 e sub-11 – nas seguintes modalidades: Atletismo; Badminton; Basquetebol; Basquete 3x3; Beach Tênis; Tênis de Campo; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol; Futsal; Futevôlei; Ginástica Artística, Rítmica e de Trampolim; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Skate Street; Taekwondo; Tênis de Mesa; Teqball; Voleibol; Vôlei de Praia; e Xadrez.

De acordo com o subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira, as novidades ficam por conta do Mini Vôlei, para a categoria sub-11, e do X1 Futsal, para o sub-09, ambos para equipes femininas e masculinas. “O nosso objetivo é apresentar o esporte com uma metodologia simples e ajustada às necessidades das crianças para que elas se acostumem ao Jevre, a fim de serem multiplicadores dentro das escolas, junto aos colegas e professores, incentivando a prática esportiva e a participação na competição”, explicou Daniel.

“Ficamos muito felizes em bater recorde de participação a cada ano com o Jevre. Em 2023 foram 51 escolas participantes, e neste ano mais de 60 se inscreveram. O Jevre é um grande evento dedicado ao esporte, são 49 dias de competição, que nos garantem momentos de muita emoção. Nosso município investe e acredita, inteiramente, no esporte como forma de incentivo às crianças, jovens e adultos. E queremos cada vez mais alunos participando conosco”, falou a secretária da Smel, Rose Vilela.

O primeiro fim de semana de competição será marcado pelas disputas no Judô e Taekwondo, nos dias 14 e 15 de setembro, respectivamente, no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro. O Jevre vai ocupar os ginásios poliesportivos municipais; o Parque Aquático Municipal; a Arena Esportiva, no bairro Voldac; o pavilhão da Ilha São João; além do Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília; e a Associação Atlética Comercial, no bairro Colina.

Premiação

Os Alunos/atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas. Todas as escolas que se inscreveram receberão um troféu pela participação. Em relação à premiação geral para a unidade escolar campeã do Jevre 2024, será utilizado o critério de quadro geral de medalhas.