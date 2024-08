Local recebeu pintura horizontal demarcando um circuito de treinamentos de novos condutores - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 23/08/2024 16:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop) e de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), realizou novas melhorias no circuito de formação de condutores em Volta Redonda. Depois de promover a troca de asfalto e sinalização viária no local próximo à área de provas, um espaço no interior da Ilha São João foi cedido às autoescolas e motoescolas para aulas práticas. O local recebeu pintura horizontal demarcando um circuito de treinamentos de novos condutores, beneficiando principalmente os candidatos à carteira de motocicleta.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, afirmou que o objetivo dessa parceria com as autoescolas e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) é criar condições adequadas para a formação de condutores.

“Temos atuado de várias formas para termos um trânsito cada vez mais seguro, desde fiscalizações, ações permanentes de educação com crianças e motociclistas. E percebemos a necessidade de promover melhorias no circuito de formação de condutores. Essas melhorias permitem que o aluno tenha um treinamento adequado, fazendo com que ele aprimore o seu aprendizado e tenha um aproveitamento maior nas suas aulas e provas práticas”, disse coronel Henrique, referindo-se aos projetos da Semop: “Cidadão em Construção”, que ensina crianças e jovens noções de trânsito e cidadania na Minicidade, e o curso ‘Pilotagem Segura e Cidadã’, em que motociclistas habilitados aprendem técnicas que ajudam a prevenir acidentes. A capacitação é ministrada pelo piloto profissional e multicampeão, Helder Shad.

Maior formadora de novos condutores

O instrutor Dennis Guimarães disse que Volta Redonda é a cidade do Sul Fluminense com o maior número de condutores formados e que o novo circuito possibilita atender a essa demanda de forma eficaz.

“Com esse segundo espaço conseguimos dar fluxo às aulas. Quando tínhamos somente o local de provas havia uma espera para que os alunos pudessem entrar na pista, principalmente em dias de exames práticos. Hoje, com esses dois locais de aula, o tempo de espera do treinamento diminuiu. Nós temos aqui o trabalho com os cones, que auxilia na relação de equilíbrio e reflexo do motociclista. Na rua será o quê? Um animal que aparece na frente dele, um carro que para de repente. Aprendem a andar em linha reta. Então esse espaço foi muito bom para nós”, disse Dennis.

A professora Bárbara Neto, de 25 anos, é uma das candidatas a, em breve, estar conduzindo uma motocicleta nas ruas de Volta Redonda. Ela está tendo aulas no circuito na Ilha São João e aprovou o novo espaço. Segundo Bárbara, as demarcações ajudam a se preparar para a prova prática.

“Estou achando bem legal, porque agora temos duas possibilidades: lá na área de provas e aqui no circuito no interior da Ilha São João. Eu comecei a ter aulas aqui, mas não tinha essas faixas brancas e só dávamos voltas e agora com o percurso eu consigo me preparar melhor para poder ir bem na prova”, comentou Bárbara.

Gabriel Brandão, de 18 anos, é auxiliar de depósito e faz aulas para poder conquistar sua primeira CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de motocicleta. Ele também aprovou o novo espaço no interior da Ilha São João.

“Estou conduzindo moto pela primeira vez, aprendi na autoescola e o circuito vem me ajudando a melhorar. A disposição dos cones, o ‘oito’, a demarcação da tinta no chão ficou melhor e os professores são muito bons. Ter um lugar assim, mais tranquilo, facilita para pegar as ‘manhas’ da moto”, garantiu o jovem.