Toni Platão apresenta o show 'O Amor Segundo Herbert Vianna' no Teatro Gacemss, neste sábado, às 20h - Divulgação

Toni Platão apresenta o show 'O Amor Segundo Herbert Vianna' no Teatro Gacemss, neste sábado, às 20hDivulgação

Publicado 23/08/2024 15:48

Volta Redonda - Um dos ícones do rock brasileiro dos anos 80, Toni Platão está em turnê com o show “O Amor Segundo Herbert Vianna”, e se apresenta no Teatro Gacemss, em Volta Redonda, nesta sábado (24), às 20 horas.

Toni Platão será acompanhado pela The Soft Parade Band, formada por Cris Caffarelli (teclados, violão e vocal), Gustavo Camardella (guitarra e vocal), Maurício Borioni (bateria e vocal) e Wlad (baixo). Suas performances ao vivo são conhecidas por sua energia contagiante e habilidade de envolver o público. “Estou animado em embarcar nessa trip. Sentir a vibe dos fãs é revigorante", diz Platão.

O roteiro do show traz músicas que toda uma geração sabe de cor, estouraram nas paradas nos anos 80 e 90, nunca saíram de moda ou deixaram de tocar nas festinhas. Canções como “Óculos”, “Mensagem de amor”, “Meu erro”, “Nada por mim”, “Quase um segundo”, “Lanterna dos afogados”,” O amor não sabe esperar” e “Cuide bem do seu amor”, e também hits como "Derretendo Satélites", parceria de Herbert com Paula Toller, "Saber Amar", clássico de um dos melhores discos dos Paralamas, e "Quase um Segundo", também não poderiam ficar de fora.

Toni selecionou inicialmente de 298 faixas do compositor, cantor e guitarrista do Paralamas do Sucesso e levou um bom tempo para escutar o material e fazer os cortes necessários, pois queria escolher as músicas mais românticas. O número caiu primeiro para 172, depois para 60, até Toni Platão chegar ao set list. "Comecei a trabalhar para descer para 20. Sozinho, ao violão, tentei simplificar as harmonias e a rítmica, porque não sou lá um violonista muito eficiente", comenta o intérprete.

Toni Platão

Toni Platão foi o vocalista da banda de rock Hojerizah, que fez muito sucesso nos anos 80. A carreira solo começa em 1991 quando, em flerte com a soul music, cai na estrada com uma big band. Na turnê é formatado seu primeiro disco “Tony Platão”, lançado em 1994, com destaque para a ousada versão de “Partido Alto”, aprovadíssima pelo compositor da canção, Chico Buarque.

Em 2000 Toni grava “Calígula Freejack”, aclamado pelos críticos como um dos mais importantes álbuns daquele ano do rock brasileiro.

“Negro Amor”, lançado em 2007, tem no repertório clássicos dos anos 70 e consolida Toni Platão no hall dos grandes intérpretes da moderna música brasileira. O álbum dá origem ao DVD “Pros Que Estão Em Casa”, vencedor do Prêmio da Música Brasileira em 2009.

Entre 2014 e 2015, Platão forma a banda Panamericana ao lado de velhos amigos: Dado Villa-Lobos, Dé Palmeira e Charles Gavin. A banda grava o álbum “Sur” com versões em português de clássicos do rock argentino e uruguaio e entra em turnê no projeto BB Cover, de Monique Gardenberg, tocando Beatles ao lado de outra super banda: Dado, João Barone e Leoni, dirigidos por Liminha. Ao mesmo tempo, é o vocalista da banda de surf rock The Silva’s, ao lado de Barone, Liminha e Pedro Dias.

Em 2017 Toni Platão lançou o álbum “LOV”, produzido por Berna Ceppas, fundador da Orquestra Imperial.

Toni já se apresentou três vezes no “Rock in Rio”: em 2001 com o show “Calígula Freejack”; em 2011, na abertura do festival no Tributo a “Legião Urbana” e em 2017 na Rock Street, com os The Silva’s.

Amante da rádio, Toni participou durante 14 anos como comentarista do seu time de futebol, Fluminense, no programa Rock Bola (criado na Rádio Cidade) e há três anos é diretor artístico da rádio Roquette Pinto FM, no Rio de Janeiro. Atualmente Toni Platão apresenta o show “O Amor Segundo Herbert Vianna”, o qual gravou um audiovisual no Teatro Rival, com diversas participações especiais.

Serviço:

Show Toni Platão canta “O amor segundo Herbert Vianna”

Dia: Sábado (24)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Gacemss 1 (418 lugares)

Rua 14 nº 315 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda

Classificação: 12 anos

Ingressos:

Site – Ingresso Digital

Secretaria do Teatro – segunda a sexta – 12h às 19h



Valores:

R$ 100 (inteira)

R$ 70 (solidário = com 1kg de alimento não perecível)

R$ 50 (meia-entrada)

R$ 40 (associado do Gacemss e do Clube dos Funcionários)