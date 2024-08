Oito motoristas já saíram da Ordem Pública com o dispositivo funcionando - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 22/08/2024 16:01

Volta Redonda - A secretaria municipal de Ordem Pública de Volta Redonda lançou nessa quarta-feira (21) o “botão de pedido de ajuda” para taxistas da cidade. O sistema, interligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), foi apresentado a um grupo de profissionais na sede da Semop, na Ilha São João. Oito motoristas já saíram da Ordem Pública com o dispositivo funcionando.

Na prática, os taxistas poderão acionar as forças de segurança com um simples apertar de botão em situações de perigo iminente. Em cinco segundos o pedido de ajuda chega ao Ciosp, que presta o apoio necessário, enviando uma viatura da Polícia Militar ou Guarda Municipal mais próxima. Por possuir um sistema de georreferenciamento (GPS), as forças de segurança saberão a localização exata onde a vítima está.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa disse que o “botão de pedido de ajuda” traz mais segurança aos profissionais, gerando confiança e maior proximidade com as forças de segurança, o que auxilia na prevenção e combate ao crime.

“Sabemos que os taxistas estão em todos os lugares e os teremos como aliados da Ordem Pública e das forças de segurança de Volta Redonda. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Então termos pessoas de bem colaborando é muito importante para podermos avançar ainda mais”, disse o coronel Henrique.

O presidente da Cooperaço (cooperativa de táxis de Volta Redonda) e do Sindicato dos Taxistas do Sul Fluminense, Clóvis Barbosa da Silveira, ressaltou que utilizar o serviço de táxi na cidade será mais seguro.

“É muito importante colocar essa ferramenta no táxi, não só para a segurança do taxista, mas também da população. Isso vai ser muito bom para a gente, porque as pessoas vão entender que o táxi é o meio de transporte mais seguro”, disse Clóvis.

O diretor de Operação da Cooperaço, Wesley Scaramelo, disse acreditar numa boa adesão da categoria ao aplicativo.

“Mesmo a cidade sendo segura, os taxistas ficam muito vulneráveis a algumas situações, e para a categoria essa novidade está sendo bem recebida. Os motoristas estão entendendo como é que o sistema funciona e não tenho dúvidas de que haverá uma boa adesão (à ferramenta) nos próximos dias”, disse Scaramelo.

Como aderir

Para aderir ao “botão de pedido de ajuda” da Ordem Pública de Volta Redonda, o motorista interessado deve procurar o Sindicato dos Taxistas do Sul Fluminense, na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado (embaixo do Viaduto Nossa Senhora das Graças). O profissional deve apresentar o alvará que comprova o exercício da função. O telefone de contato é o (24) 3347-4680.