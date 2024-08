Suspeito de latrocínio foi preso em apartamento na Rua Sete de Setembro, no bairro Aterrado - Divulgação/PMERJ

Publicado 20/08/2024 22:48 | Atualizado 20/08/2024 23:42

Volta Redonda - Policiais militares e civis, com apoio da secretaria municipal de Ordem Pública, prenderam na noite desta terça-feira (20) o suspeito de latrocínio contra a comerciante Marta Aparecida Freitas de Souza Lima, de 69 anos, moradora do bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. O crime ocorreu à tarde, e o suspeito foi preso após uma denúncia feita na “Rede de Vizinhos Agentes”, programa do Conselho Comunitário de Segurança, com apoio das polícias civil e militar, além da secretaria municipal de Ordem Pública de Volta Redonda.

O suspeito de latrocínio se passou por cadeirante, que supostamente estaria interessado no carro que a vítima estava anunciando para venda. Depois de cometer o assassinato, na residência da idosa, na Rua Paulo Mendes, no Monte Castelo, o suspeito roubou o carro da vítima, um Fiat Siena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito teria ido com o veículo até Seropédica, na Baixada Fluminense, mas ainda não se sabe o motivo do deslocamento, já que ele voltou para Volta Redonda. O suspeito então abandonou o carro no bairro Vila Rica/Jardim Tiradentes, o que levantou suspeitas de moradores integrantes do “Rede de Vizinhos”, que acionaram as forças de segurança pelo grupo de mensagens do projeto.



O carro foi identificado como sendo da comerciante, e os moradores informaram na denúncia que o suspeito teria pegado um táxi. As forças de segurança conseguiram monitorar o veículo, que se dirigiu para o bairro Aterrado.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e secretaria municipal de Ordem Pública se deslocaram até o local - um apartamento na Rua Sete de Setembro - e conseguiram prender o suspeito.