Objetivo do novo sistema é desburocratizar a gestão pública e facilitar a vida da população - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 19/08/2024 14:01

Volta Redonda - Em seu primeiro mês de operação em Volta Redonda, o Sistema Eletrônico de Informações do Rio de Janeiro (SEI-RJ) – implantado no município por meio de acordo de cooperação técnica com o Governo do Estado – já apresenta resultados positivos. Adotado pela administração municipal, através do Programa RJ Digital Municípios, o SEI-RJ gerou, de 15 de julho a 15 de agosto, 12 mil documentos. Com foco na digitalização, o objetivo do novo sistema é desburocratizar a gestão pública e facilitar a vida da população.

Nesse período inicial em operação, o Sistema Eletrônico de Informações também registrou o cadastro de 1.250 usuários e a geração de 5 mil processos. De acordo com a Seplag, durante o primeiro mês o SEI-RJ já gerou uma economia de aproximadamente R$ 13 mil aos cofres públicos, por conta da redução no consumo de materiais como folhas de papel e insumos para impressão de documentos.

A coordenação do SEI-RJ em Volta Redonda é feita pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag). A secretária Cora Peixoto da Silva ressalta o quanto esses indicadores são bastante relevantes.

“É uma enorme satisfação acompanharmos os resultados exitosos dessa política interna, após todos os esforços iniciais: desde a autorização de uso até as capacitações do corpo técnico e a familiarização dessa nova cultura. Agora podemos contar com um fluxo mais célere, que traz impactos positivos para o meio ambiente e ainda para a transparência e controle da instituição”, frisou Cora.

A implantação do SEI-RJ possibilita que ações da prefeitura como, por exemplo, tramitação de memorandos, ofícios e todos os processos administrativos sejam realizadas de forma digital. Além de uma grande economia de papel e material de expediente, a nova solução dará mais agilidade, transparência, eficiência e celeridade aos processos. A substituição do papel também confere mais segurança e confiabilidade nos dados transmitidos e permitirá consultas mais ágeis e eficazes, além de melhor controle de prazos.

Impacto Ambiental

Outro ponto positivo gerado pela implantação do SEI-RJ é a redução do impacto ao meio ambiente, já que a tramitação de documentos por via eletrônica atua como estímulo à preocupação e consciência ambiental, além de colaborar para a aplicação de conceitos de desenvolvimento sustentável na atual gestão administrativa.

“Por isso, é fundamental que a administração pública adote ações econômicas e racionais para minimizar esses impactos. E estamos fazendo isso com o SEI, que, além de ajudar no menor impacto ambiental, também possibilita a atuação simultânea de diversas unidades em um mesmo processo, reduzindo o tempo de realização das atividades”, concluiu a secretária Cora Peixoto.