Operação ocorreu após PM receber informações de que traficantes do Rio estariam em Volta Redonda - Divulgação/PMERJ

Publicado 17/08/2024 11:55

Volta Redonda - Uma operação da Polícia Militar na madrugada deste sábado (17), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, terminou com três suspeitos de tráfico presos - sendo dois deles baleados - e um fuzil apreendido, entre outros materiais. A operação foi motivada por informações recebidas pelo Serviço Reservado (P2) da PM, de que traficantes ligados ao Comando Vermelho da comunidade do Chapadão, no Rio de Janeiro, fugiram para Volta Redonda, para apoiar integrantes da facção no Morro da Conquista.

As equipes policiais foram até o local, por volta de 4h30, e se deparou com um “bonde”, formado por cerca de oito criminosos. O grupo passou a atirar contra os PMs, que revidaram e conseguiram prender três suspeitos, dois deles baleados. Um dos detidos é um menor de 16 anos, morador do bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. Os outros dois detidos têm 23 anos, sendo um morador do Santo Agostinho, com duas anotações criminais, e outro com endereço ainda não identificado pelos policiais militares, com 33 registros criminais.

Além do fuzil calibre 5.56 - municiado e com tripé, foram apreendidas 24 munições e um carregador cal. 5.56; um carregador de pistola calibre 9mm, com 15 munições; quatro telefones celulares e um rádio comunicador. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência, e os agentes acionaram uma ambulância para socorrer os baleados, que receberam atendimento médico e foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), junto com o material apreendido e o outro elemento preso, para o registro da ocorrência.