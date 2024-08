Praça Alyson Santana e Silva (Branco) será na Rua Geraldo V. Afonso, via de acesso ao Village Sul II - Imagens do projeto/Secom PMVR

Praça Alyson Santana e Silva (Branco) será na Rua Geraldo V. Afonso, via de acesso ao Village Sul IIImagens do projeto/Secom PMVR

Publicado 16/08/2024 15:04

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do IPPU (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), está desenvolvendo o projeto de uma nova área de lazer para o bairro Jardim Belvedere. A Praça Alyson Santana e Silva (Branco) será construída em terreno de 1,2 mil m² na Rua Geraldo V. Afonso, via de acesso ao condomínio Village Sul II.

O projeto prevê um espaço multifuncional para atender às cerca de 90 famílias que moram no Village Sul II e loteamentos vizinhos, promovendo a convivência, o lazer e a inclusão. A praça será equipada com diversos elementos para atender aos diferentes interesses da comunidade.

Devido às características do terreno, foram projetados dois níveis distintos, conectados por largas escadas e uma rampa de acessibilidade. O nível inferior inclui pergolado, a área de recreação para adultos e o parque infantil, enquanto o nível superior abriga as áreas de exercícios a destinada aos pets. Essa divisão permite um fluxo eficiente dos usuários, proporcionando a possibilidade de utilizar os espaços de forma individualizada, mantendo a integração visual.

O pergolado, especialmente projetado para o local, será instalado para oferecer sombra com mobiliário para as famílias e mesas para jogos. O paisagismo vai contar com canteiros e assentos integrados para descanso e apreciação do ambiente natural do entorno.

O projeto também inclui equipamentos adaptados em uma academia destinada às Pessoas com Deficiência (PCDs), uma academia voltada para a terceira idade e um aparelho de calistenia para atividades físicas ao ar livre, promovendo exercícios inclusivos para diferentes faixas etárias.

O parque infantil terá piso especial e, além dos tradicionais brinquedos, terá brinquedo acessível, garantindo que todas as crianças, independentemente de suas habilidades, possam brincar e se divertir de maneira inclusiva. E a praça contará ainda com um espaço exclusivo, seguro e adequado para o lazer dos pets.

“A concepção do paisagismo, o projeto arquitetônico e as estruturas de forma geral foram planejados para harmonizar com o ambiente natural circundante, criando um espaço esteticamente agradável, que servirá como uma boa recepção para quem acessar o bairro. A nova praça proporcionará um ambiente acolhedor e funcional, promovendo a qualidade de vida e o bem-estar dos residentes do Village Sul II e incentivando a interação e o lazer da comunidade”, disse o diretor de Projetos do IPPU, Augusto Esteves.

Nome da praça homenageia empresário que prestava serviços à prefeitura

O vereador Betinho Arbertassi foi quem sugeriu o nome de Alyson Santana e Silva (Branco) para a praça no Village Sul II. O empresário, que morreu aos 36 anos em maio passado, prestava serviços à Prefeitura de Volta Redonda.

“Ver o projeto dessa praça pronto me traz alegria dupla. Primeiro, porque uma área de lazer, esporte e convivência, que ainda vai servir de cartão postal na entrada do condomínio, era um desejo antigo dos moradores. Morei neste local por algum tempo e conheço a maior parte da comunidade. É muito gratificante ter conseguido essa benfeitoria para o bairro junto à prefeitura”, disse Betinho.

“Além disso, com a implantação da praça, terei a oportunidade de homenagear um grande amigo, que fez muito por essa cidade. Alyson, mais conhecido como Branco, prestava serviços ao poder público como empresário e era um grande parceiro do município”, afirmou o vereador.