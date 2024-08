Atendimento no Vírgula Hub de Inovação é gratuito e acontece toda sexta-feira, das 10h às 16h - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 15/08/2024 16:38

Volta Redonda - A Casa do Empreendedor Délio Avellar, da Prefeitura de Volta Redonda, espaço vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e destinado para auxiliar os empreendedores volta-redondenses, conta agora com um ponto de atendimento no Vírgula Hub de Inovação, no Shopping Park Sul. O atendimento é gratuito e acontece toda sexta-feira, das 10h às 16h.

Os serviços oferecidos são formalização MEI (Microempreendedor Individual), alteração dos dados cadastrais; baixa do MEI; declaração anual de faturamento; emissão dos boletos e parcelamento do DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional); inscrição estadual; DET (Domicílio Eletrônico Trabalhista); e alvará.

“Com a alta demanda dos empreendedores no Vírgula Hub, viu-se a necessidade de atendimento especializado para esse público em específico. Além disso, o Vírgula tem como objetivo impulsionar os negócios locais com workshops, oficinas, palestras, aceleração de ideias para startups, e muito mais”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sergio Sodré.

Referência em atendimento

A Casa do Empreendedor de Volta Redonda conquistou o Selo Ouro de referência em atendimento aos Microempreendedores Individuais (MEIs) do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em março deste ano. Em 2023, o espaço já havia conquistado o primeiro lugar do Médio Paraíba no mesmo ranking e ficado na quinta posição na classificação estadual.

“Conseguimos atender desde o Microempreendedor Individual até empresas de grande porte. Qualquer empresário ou contador que tiver alguma dúvida, temos uma equipe especializada para ajudá-lo”, explicou o coordenador da Casa do Empreendedor de Volta Redonda, Haroldo Fernandes.

A Casa do Empreendedor está localizada na Rua Quinhentos e Trinta e Cinco, número 34, no bairro Jardim Paraíba. O horário de atendimento é das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.