Após 28 anos como procurador municipal, Waldiney Alves de Oliveira é o novo Procurador-Geral do MunicípioCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 14/08/2024 11:54

Volta Redonda - Após 28 anos de exercício no cargo de procurador municipal, Waldiney Alves de Oliveira é o Procurador-Geral do Município (PGM) de Volta Redonda desde o último mês de julho, quando assumiu, a convite do prefeito Antonio Francisco Neto, o cargo então ocupado por Arleuse Salotto Alves, que se afastou por questões de saúde. Tendo passado pouco mais de 40 dias, ele diz esperar que a Procuradoria possa cumprir o seu papel, que é de auxiliar e assessorar o prefeito e toda a administração municipal, na figura dos seus secretários, além do papel institucional na defesa dos interesses da administração.

Formado pela faculdade de Direito de Barra Mansa em 1987, Waldiney é funcionário público da prefeitura desde 1985. Em 1996, ele tomou posse como promotor após ser aprovado em concurso público; 25 anos depois (2021), Waldiney foi nomeado por Arleuse para exercer a função de subprocurador; agora, ele alcança o que considera ser o ápice de sua carreira de funcionário público do município e encara o convite como um reconhecimento pelas quase quatro décadas dedicadas ao serviço público em Volta Redonda.

“Recebi o convite com muita alegria, vi como um reconhecimento de todo esse tempo que eu tenho como funcionário público de uma forma geral, e, talvez o mais importante, como uma prova de confiança do nosso prefeito. Ele me escolheu para estar à frente de um setor tão importante da prefeitura, que é a Procuradoria Geral, que presta um serviço de alta relevância para toda a administração pública do município, que é o controle da legalidade e defesa, tanto administrativa quanto jurídica, da administração”, disse.

O novo procurador-geral do Município também comentou sobre a importância de ter a experiência acumulada de quase três décadas como procurador, mas, principalmente, os quase 40 anos como funcionário público.

“Iniciei minha vida como funcionário público atendendo no balcão da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), no saguão de entrada da prefeitura, onde trabalhei durante 10 anos. Depois trabalhei no setor da Dívida Ativa (do município), e, tendo essa vivência de estar ali junto ao público, entendo que tudo isso colabora para ter uma visão um pouco diferente de quando recebe na PGM uma reivindicação, uma solicitação do contribuinte ou até mesmo do servidor, porque você não é uma pessoa estranha ao serviço público. Conheço praticamente todo mundo no Palácio 17 de Julho, até demoro um pouquinho para chegar na Procuradoria, porque cumprimento um, converso com outro, vem ali o Mário da Manutenção, as meninas da recepção...”, afirmou.

Para Waldiney, a experiência e o convívio de tantos anos com os colegas e o público colaboram na hora de tratar das questões ligadas à Prefeitura. “O Direito não é um exercício de tomar decisões no calor dos acontecimentos. Quanto mais você puder se afastar um pouco de toda a situação, para poder avaliar com calma, melhor. Procuro não tomar decisões para que elas depois não se demonstrem precipitadas. E acho que isso é uma coisa que você só adquire com a vivência, com o tempo de exercício, e procuro trazer isso para o cargo de procurador-geral”, apontou o novo PGM de Volta Redonda, que acrescentou: “Quero dizer aos funcionários da Procuradoria do Município que tenho convicção de que ninguém faz nada sozinho. Não tenho condições de comandar a Procuradoria sem a colaboração de todos eles, independente de qual função exerçam, eles são muito importantes. Por isso, peço a todos a colaboração para que a gente possa continuar fazendo um bom trabalho, cumprindo com o nosso papel”.