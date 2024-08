Junto ao aumento no contingente policial, cinco novas viaturas serão adquiridas - Divulgação/Semop PMVR

Junto ao aumento no contingente policial, cinco novas viaturas serão adquiridasDivulgação/Semop PMVR

Publicado 14/08/2024 11:19

Volta Redonda - Volta Redonda passará a contar com mais um reforço no policiamento nas ruas à noite. É que a prefeitura está em processo de ampliação do convênio do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) com a Secretaria de Estado da Polícia Militar, o que vai permitir que policiais militares de folga sejam contratados para trabalhar todos os dias durante o período noturno. A medida atende a um planejamento feito pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) integrado às demais forças de segurança pública, com base na mancha criminal e no policiamento de proximidade.

A expansão do policiamento ocorrerá por meio das equipes do Sistema Integrado de Segurança, composto por PMs e guardas municipais. Hoje, 21 agentes atuam em todos os bairros de Volta Redonda, divididos em sete regiões, diariamente, das 9h às 21h - horários de maior incidência criminal, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). Com o reforço, serão 30 agentes no total.

“É um serviço suplementar ao policiamento ostensivo desenvolvido pela Polícia Militar e Guarda Municipal. Esses profissionais promovem o conceito de polícia cidadã, para que a população possa ter ainda mais confiança nos policiais, participando ativamente das ações de segurança pública, inclusive denunciando atos ilícitos. Afinal, não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. É com essa parceria que estamos fazendo Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Mais viaturas e aliados 24 horas por dia

Junto ao aumento no contingente policial, cinco novas viaturas serão adquiridas, sendo que três delas irão para o Sistema Integrado de Segurança, uma para a Guarda Municipal e outra para a Semop.

A frota se soma aos 15 novos veículos entregues à população em março deste ano; e aos grupos de WhatsApp administrados pela Secretaria de Ordem Pública, que já contam com aproximadamente 9 mil aliados. Os canais de mensagens passarão a funcionar 24 horas por dia.

“O Sistema Integrado de Segurança tem funcionado muito bem, mas identificamos a necessidade de um acompanhamento maior no período noturno. Temos tido o registro de furtos de cabos que causam um prejuízo social muito grande, casos de perturbação de sossego e crimes ao patrimônio, como furtos a estabelecimentos comerciais. Essas viaturas vão conseguir atender às demandas que surgirem nos aplicativos que, em breve, farão parte da rotina da segurança pública de Volta Redonda, atendendo aos taxistas, às mulheres e aos idosos vítimas de violência, e dar suporte ao Ciosp, com o monitoramento por câmeras. Com mais três viaturas, quase que dobraremos o policiamento à noite, que hoje conta com quatro viaturas, otimizando recursos das forças de segurança, e contribuindo para elucidação e prevenção de crimes”, afirmou Luiz Henrique, frisando que o serviço não substitui os canais de emergência, como o 190 da Polícia Militar e o 153 da Guarda Municipal; eles continuam ativos.