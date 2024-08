Suspeito de tráfico respondia processo em liberdade, mas violou termos da condicional - Divulgação/PCERJ

Publicado 13/08/2024 16:36

Volta Redonda - Um foragido da Justiça foi preso na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 15h, por agentes da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto.

Após um trabalho de inteligência, os agentes localizaram o homem, de 35 anos, no bairro Belmonte, e cumpriram o mandado de prisão em aberto, expedido no dia 29 de março deste ano, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Processo judicial

De acordo com as informações da Polícia Civil, no dia 18 de agosto de 2016, o homem foi flagrado vendendo drogas no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Em 2017 ele foi posto em liberdade para responder o processo - por tráfico de drogas e associação para o tráfico - e porém não cumpriu as medidas impostas pela Justiça e desde o dia 6 de novembro de 2017 era considerado foragido. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.