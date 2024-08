Obra representa investimento de cerca de R$ 2 milhões e vai ampliar espaço de atendimento à população - Divulgação/Secom PMVR-

Publicado 12/08/2024 21:02

Volta Redonda - A construção da nova Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, avançou nas últimas semanas em diferentes frentes de trabalho. O objetivo da obra da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – e realizada com investimento de cerca de R$ 2 milhões – é ampliar o espaço de atendimento à população da região.

Localizada na mesma rua da atual unidade em funcionamento – Avenida Brasília – a obra já conta com as primeiras paredes erguidas onde a fundação já foi concluída. De acordo com a arquiteta da SMS, Luísa Dias, as equipes também estão atuando na fundação em trechos das áreas da frente e de trás da obra.

“As próximas etapas seriam a conclusão de toda a fundação, finalização do movimento de terra, além da passagem da tubulação de drenagem e de esgoto”, explicou a arquiteta.

Depois de pronta, a nova UBSF Vila Brasília terá 885 m² de área construída e contará com oito consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, salão com quatro cadeiras para atendimento odontológico, salas de vacina, curativos, coleta, observação, atividades de educação em saúde, recepção com ampla sala de espera, sanitários e fraldário, central de material esterilizado simplificada e toda área de apoio necessária para funcionários e agentes comunitários de saúde.

A nova unidade também contará com castelo d’água de dez mil litros e vagas de estacionamento para ambulância e pessoas com deficiência. O projeto foi elaborado dentro das normas ABNT NBR 9050 de acessibilidade nas edificações e RDC n°50, de 2002, que regulamenta os projetos para Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.

“Nessa região, já revitalizamos a atual UBSF Vila Brasília e a unidade do Verde Vale, melhorando o atendimento a cerca de 11 mil pessoas atendidas pelos dois equipamentos de saúde. E a nova UBSF Vila Brasília também contará com atendimento odontológico”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.