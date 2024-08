Projeto implementado em 2023 tem objetivo de oferecer tratamento da escoliose idiopática pelo SUS - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 12/08/2024 17:37

Volta Redonda - O projeto “Coluna Reta”, implementado em 2023 pela Prefeitura de Volta Redonda com o objetivo de prevenir e oferecer tratamento/correção da escoliose idiopática pelo SUS (Sistema Único de Saúde), realizou na última sexta-feira (9) e sábado (10) mais duas cirurgias no Hospital São João Batista (HSJB). Desta vez, as pacientes foram adolescentes de 17 e 15 anos, que passaram por procedimento cirúrgico para escoliose realizada pela equipe médica do doutor Juliano Coelho, ortopedista especialista em coluna e responsável pelo projeto.

“Tivemos mais duas cirurgias bem-sucedidas no final de semana, que vão ajudar essas jovens a ter uma melhor qualidade de vida daqui para frente. E certamente vamos ajudar, ainda, muitos outros pacientes que sofrem com esse problema”, afirmou o especialista.

A equipe do “Coluna Reta” iniciou a triagem nas escolas da Rede Municipal de Ensino no ano passado, com atendimentos realizados às sextas-feiras no Estádio da Cidadania, no bairro Jardim Paraíba. Juliano Coelho explica que, dessa forma, é possível identificar a escoliose em uma criança ainda em seus estágios iniciais, com posterior encaminhamento para o exame de raios-x e acompanhamento de cada caso, que pode incluir fisioterapia, uso de colete e, em último caso, a cirurgia – sendo duas por mês em Volta Redonda.

Desde sua implementação, já foram avaliados mais de 20 mil estudantes, sendo que cerca de 10 mil foram fotografados e dezenas foram encaminhados para fisioterapia. Agora, o projeto busca incluir os estudantes da rede particular de ensino de Volta Redonda.

O projeto serviu, ainda, de referência para Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Munir Neto, que foi sancionado pelo governador Cláudio Castro. O programa de diagnóstico precoce da escoliose está sendo regulamentado pela Secretaria de Estado de Saúde para ser implementado em todo o estado do Rio.

Mutirão de cirurgias

Além das intervenções pelo projeto “Coluna Reta”, o São João Batista promoveu no sábado mais um mutirão de cirurgias ortopédicas. Os cinco procedimentos ficaram sob responsabilidade do doutor Raphael Marchiatto: um homem de 28 e duas mulheres, de 54 e 64 anos, passaram por videoartroscopia do joelho esquerdo; outra mulher, de 46 anos, foi submetida a videoartroscopia de joelho esquerdo e fistulectomia; e um homem de 48 anos passou por vídeoartroscopia de joelho direito e reconstrução de ligamento.