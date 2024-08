Homem foi interceptado em cerco policial montado próximo à Rodoviária Francisco Torres - Reprodução/PCERJ

Publicado 09/08/2024 18:30

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam por volta de 14h desta sexta-feira (9) um homem de 33 anos, que estava com um carro clonado, que havia sido roubado no dia 16 de novembro de 2022, no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro. O homem foi interceptado em um cerco policial montado na Avenida dos Trabalhadores, próximo à Rodoviária Francisco Torres.

De acordo com as informações da Polícia Civil, agentes da 93ª DP, após um trabalho de inteligência, constataram que o suspeito estaria transitando em Volta Redonda com um veículo Toyota Yaris clonado.

O agentes se deslocaram até um ponto estratégico, próximo a rodoviária da cidade, e montaram um cerco, onde o veículo foi abordado. No local os policias verificaram que se tratava de veículo clonado. Diante disso, o veículo e o condutor foram conduzidos até a delegacia.

No pátio da unidade policial foi realizada um exame pericial onde foi constatado que o chassi original do veículo pertence a outro Yaris que, no ano de 2022, foi objeto de roubo à mão armada em Cascadura, Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Civil, agora as investigações serão ampliadas para identificar os responsáveis pelo roubo e pela clonagem do veículo. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado, à disposição da Justiça.