Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo participou do Salão Nacional do Turismo - Divulgação/Secom PMVR

Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo participou do Salão Nacional do TurismoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 09/08/2024 15:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), participou nesta quinta-feira (8), do primeiro dia do Salão Nacional do Turismo. Organizado pelo Ministério do Turismo, o evento acontece no Rio Centro, na capital fluminense, até o próximo domingo (11), e a expectativa é receber um público de cerca de 50 mil pessoas.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré, participou do evento junto de sua equipe e ressaltou que o Salão Nacional do Turismo é uma oportunidade de levar o nome de Volta Redonda para todo o Brasil, apresentando toda a estrutura e trabalho realizado em prol do turismo na cidade e na região.

“Eventos como esse permitem, além de estreitarmos relações e darmos visibilidade para nossa cidade, firmar parcerias que podem resultar em ganho para o turismo de Volta Redonda e da região, movimentando a economia e incentivando novos negócios”, afirmou Sodré.

A diretora de Turismo da SMDET, Débora Cândido, acrescentou que a participação de Volta Redonda neste evento é fundamental para o crescimento do turismo em um destino de negócios. “Proporciona visibilidade em grande escala, estabelece conexões estratégicas e destaca as vantagens competitivas do local, atraindo tanto investidores quanto visitantes, e impulsionando o desenvolvimento econômico local”.

Além da participação institucional, o município contará também com a apresentação, no sábado (10), do grupo Tambores de Aço, projeto da Fundação CSN inscrito como manifestação cultural que representará a cidade.

“A convite da secretaria de Turismo de Volta Redonda, onde somos parceiros em diversas ações, visualizamos sempre a importância de estarmos nesses espaços para o fortalecimento da identidade do grupo e da cidade de Volta Redonda como destino de eventos culturais”, destacou Letícia Costa, que é coordenadora do Tambores de Aço.

Também representando Volta Redonda, uma agência de turismo da cidade participou do estande específico com instituições de turismo responsável – prática que envolve a realização de atividades turísticas de forma sustentável e consciente, levando em consideração os impactos sociais, culturais e ambientais envolvidos.

Evento

O Salão Nacional do Turismo de 2024 conta com a participação de grandes players do turismo e entidades como Sebrae, Sesc, Senac, além de agências de turismo, hotéis, empresas aéreas e associações do setor. O evento tem como objetivo fomentar e estimular a organização, o aprimoramento e a venda dos produtos turísticos do Brasil, buscando, assim, melhorar o seu posicionamento e aumentar a competitividade, tanto no mercado nacional quanto no internacional.

Além de diversas atrações culturais, os cinco grandes temas que terão destaque esse ano são: Turismo de Natureza, Turismo Rural, Sol e Praia, Turismo Cultural e Turismo de Tendências.