Jovens receberão oficinas de capacitação profissional em economia criativa e desenvolvimento social - Divulgação/Secom PMVR

Jovens receberão oficinas de capacitação profissional em economia criativa e desenvolvimento socialDivulgação/Secom PMVR

Publicado 08/08/2024 15:37

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria da Juventude do município (CoordJuvVR), foi selecionada nesta semana pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) para receber recursos federais do programa Estação Juventude. Volta Redonda foi o único município do estado do Rio de Janeiro entre os 20 escolhidos de todo o Brasil para implementar o projeto, que visa potencializar o acesso de jovens, entre 15 e 29 anos, a oficinas de capacitação profissional em economia criativa e desenvolvimento social.

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, destaca que para participar do edital, os municípios precisavam possuir equipamentos para a juventude, sendo Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs das Artes) ou Centros de Referência de Juventude com projetos voltados para os jovens, como é o caso do Centro Oportunizar, espaço que foi contemplado.

“É um orgulho ver Volta Redonda selecionada entre os 20 municípios de todo o Brasil, sendo o único do estado do Rio, o que confirma que hoje temos políticas públicas voltadas para a juventude, como a estruturação da política municipal, retomada do conselho, construção de um equipamento, programas e projetos que potencializam a população de 15 a 29 anos. Volta Redonda está colocando os jovens no centro do debate e se tornando referência na transformação dessa pauta tão importante para o desenvolvimento social e econômico do país, compreendendo que eles são o presente e o futuro desta cidade”, ressaltou a coordenadora.

Estação Juventude

O chamamento público da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) teve como finalidade a seleção de 20 propostas para implementar o programa Estação Juventude nos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs das Artes) e Centros de Referência de Juventude, contemplando todas as regiões do país com convênios nos exercícios orçamentários de 2024 e 2025. A contrapartida a ser aportada será calculada de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na Lei Diretrizes Orçamentárias (LDO), no caso de Volta Redonda, de 1% (um por cento) a 4% (quatro por cento).

O público-alvo do Estação Juventude são jovens de 15 a 29 anos que serão beneficiados com oficinas de capacitação profissional e desenvolvimento social nos próximos 20 meses.