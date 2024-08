Planejamento é feito a partir dos dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 08/08/2024 11:15

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) sediou nessa quarta-feira (7) uma reunião para debater o planejamento operacional de segurança pública de Volta Redonda. Integrantes das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal (GMVR) e Operação Segurança Presente estiveram presentes no encontro que definiu a realização de ações e operações conjuntas com maior frequência na cidade. Todo o planejamento das forças de segurança é feito com base na mancha criminal, levando em consideração dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). Esse levantamento indica os locais e horários de maior incidência de crimes na cidade.

O objetivo é intensificar a repressão a crimes como roubos de rua, veículos e furtos, apesar da cidade ter alcançado em 2023 o recorde de menor índice de roubos de rua e furtos de veículos dos últimos 20 anos. E fechar o primeiro semestre de 2024 com queda de até 50% nos índices criminais, segundo dados do ISP-RJ.

“O objetivo é combatermos e prevenirmos situações delituosas, proporcionando maior sensação de segurança à população. No primeiro semestre de 2024 alcançamos uma queda de até 50% nos índices criminais, com aumento no número de prisões, apreensões, e esse trabalho que vamos intensificar consiste na manutenção desses resultados”, disse o secretário de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, enfatizando o policiamento de proximidade, que ocorre através do Sistema Integrado de Segurança Pública, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais.

“Esse serviço é suplementar ao policiamento ostensivo da Polícia Militar e traz otimização dos recursos das forças de segurança e o principal: previne e combate o crime”, completou.

O encontro contou com a participação do secretário Luiz Henrique; do comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Moisés Sardemberg; do delegado titular da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), Vinícius de Mello Coutinho; do comandante da Guarda Municipal, Silvano de Paula; do coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério; do 1º tenente da 1ª CIA do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), Raphael Almeida, entre outros.