UFF sedia evento nesta quinta e sexta-feira (8 e 9), no campus Vila Santa Cecília Divulgação

Volta Redonda - Nesta quinta e sexta-feira (8 e 9), a Universidade Federal Fluminense (UFF) sediará o evento "COP 30 e o Futuro Climático do Sul Fluminense", no Campus Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A programação, gratuita e aberta ao público, reunirá instituições de ensino, órgãos ambientais, empresas, entidades e representantes da sociedade civil para discutir as mudanças climáticas.

A iniciativa abordará as preocupações crescentes sobre as alterações ambientais no Brasil e no mundo, destacando o impacto dos desastres ambientais e a importância do pacto global para o clima.

Serão diversas palestras no auditório da UFF. Entre os participantes, destaca-se Rodolfo Beltran, diretor da EARTHDAY.ORG na América do Sul e vencedor do Green Award em Londres, 2011. Beltran é ex-ministro da Presidência do Peru, país onde ocupou outros cargos de destaque. Atualmente, é participante ativo em ações ambientais globais como Y20, G20 e COP 30.

Outra palestrante do evento é a doutora Gisele Penido Barbosa, que vai abordar o tema “O Papel das Empresas na Mitigação das Mudanças Climáticas”, e representa a Eckoslife, empresa parceira do evento, e signatária da ONU no Pacto Global de Mudanças Climáticas e Mulheres Lideram.

“Nas últimas décadas, o tema gera grande preocupação frente ao pacto global e os desastres ambientais que estamos vivenciando a cada dia. Precisamos estar preparados e termos a dimensão de nossas responsabilidades com o meio ambiente, onde a nossa missão é contribuir para um mundo melhor e mais sustentável, de acordo com proposta da ONU”, ressaltou a doutora Gisele, que fará sua apresentação às 14h, desta quinta-feira (8).

Um dos realizadores do evento, o engenheiro florestal Samuel Pigozzo, CEO da Storm Geo Ambiental, destaca que o 'COP 30 e o Futuro Climático do Sul Fluminense' é uma oportunidade de debate sobre nossas ações regionais aos objetivos globais de sustentabilidade.



“Com esse evento, buscamos a conscientização e mobilização da sociedade e das empresas locais, na universidade, incentivando a adoção de práticas que possam mitigar os impactos das mudanças climáticas. O Sul Fluminense tem um papel estratégico nesse contexto, e a colaboração aqui pode servir de modelo para outras áreas. Procuramos compor nossa programação com temas urgentes, em busca de ações concretas e colaborativas, em prol da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável da região”, ressaltou Samuel.

Sobre a COP 30

A COP 30 - 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas - prevista para ocorrer em Belém (PA), em 2025, representa uma oportunidade para valorizar e destacar o papel do Brasil nas discussões globais sobre o clima e nos mercados internacionais. O evento em Volta Redonda buscará promover uma reflexão sobre as consequências dessas transformações e debater ações ambientais que podem ser adotadas na região.

Os participantes terão a chance de apresentar demandas para a comitiva de negociação da COP 30, com discussão de fundamentos, justificativas e planos para o Sul Fluminense. O objetivo é preparar e conscientizar a sociedade sobre a responsabilidade ambiental, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

O ‘COP 30 e o Futuro Climático do Sul Fluminense’ é um evento produzido pela GARLOPPA 1 Produções, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), Programa de Pós-graduação em Tecnologia Ambiental, a Eckoslife Soluções Ambientais, o Instituto Humanos Novos e a Storm Geo Ambiental.

Confira a programação de palestras no auditório da UFF

Quinta-feira (8)

8h - Credenciamento

8h30 - Abertura

9h - "Cooperação e Inovação na Pesquisa em Mudanças Climáticas" - Prof. Dr. Rogério Menezes de Almeida (UFRJ)

10h - "A Importância da Pesquisa Científica na Mitigação das Mudanças Climáticas" - Pesquisador Dr. Jean Pierre Henry Balbaud Ometto (INPE)

11h - Mesa de Discussão

12h - Almoço

14h - "O Papel das Empresas na Mitigação das Mudanças Climáticas" - Dra. Gisele Penido Barbosa (Eckoslife Soluções Ambientais)

15h - "Financiamento Climático: Desafios e Perspectivas para Cooperação Internacional (Remota)" - Marina Guião de Souza Lima (Constituinte de Jovens da Convenção Quadro da ONU para Mudanças Climáticas – UNFCCC Portugal)

16h - Mesa de Discussão

17h - Encerramento

Sexta-feira (9)

8h - Credenciamento

8h30 - Abertura

9h - "Projeto Cescola: Educação Ambiental como Ferramenta de Combate a Mudança Climática" - Prof. Dr. Roberto Guião de Souza Lima Júnior (UniFOA / Dr. CEA / CFCSN / Catador)

9h30 - "Manejo Integrado de Águas" - Eng. Florestal MSc Samuel Pigozzo, Eng. Agrícola Dr. Marcos Filgueiras Jorge (Empresa Storm Geo Ambiental)

10h - Intervalo

10h30 - "Inclusão na Educação Ambiental e Mudança Climática nas INDCs (Contribuição Nacionalmente Determinada) nas Cúpulas do G20 - Rio de Janeiro e COP30 - Belém" - Diretor Executivo Rodolfo Beltran (Earthday.org)

11h30 - Mesa de Discussão

14h - "Implantação de Políticas ESG nas Empresas" - CEO Rodolfo Sandoval Rodríguez (Sertras Gestão de Fornecedores Ltda)

14h15 - "Como o Compliance Atua nas Políticas Ambientais nas Empresas" - CEO Izaias Francisco da Cruz (Sertras Gestão de Fornecedores Ltda)

14h30 - "Situação dos Catadores e a Reciclagem em Volta Redonda pelas Cooperativas Reciclar VR e Folha Verde" - Prof. Dr. Luís Henrique Abegão (UFF)

15h - Mesa de Discussão

16h - Encerramento

Haverá ainda programação cultural e atividades socioambientais nos dois dias de evento.

Serviço

‘COP 30 e o Futuro Climático do Sul Fluminense’

Data: 8 e 9 de agosto

Horário: A partir das 8 horas

Local: Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Vila Santa Cecília, Volta Redonda

Entrada: Gratuita e aberta ao público