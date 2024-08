Iniciativa acontece de terça a quinta-feira, sempre às 19h, e vai passar no Limoeiro, Santa Cruz e Dom Bosco - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 05/08/2024 20:34

Volta Redonda - A temporada 2024 do Palco Sobre Rodas prossegue em Volta Redonda com passagem por mais três bairros. A iniciativa, que acontece de terça a quinta-feira no município, sempre às 19h, vai marcar presença terça-feira (6) na Rua Darwin, no Limoeiro, em frente ao supermercado; quarta-feira (7) na Avenida Ex-Combatentes, no Santa Cruz, en frente ao nº 196; e quinta-feira (8) na Praça João Abílio Estevão, no bairro Dom Bosco, em frente à Comunidade Eclesial São João Bosco. O evento é gratuito e aberto a todos os moradores.

Entre as atrações do Palco Sobre Rodas estão o teatro infantil, shows musicais, ventríloquo, mágico, teatro infanto juvenil, pintura de rosto, display para fotos, malabares e palhaços. O Palco Sobre Rodas é um projeto de cultura itinerante, vindo da necessidade de facilitar o acesso irrestrito a eventos culturais de qualidade para os moradores que moram em bairros mais distantes da região central das cidades.

O projeto conta, em sua estrutura, com um palco montado sobre um caminhão na parte da carroceria. As apresentações acontecem de forma dinâmica e interativa. Surgido em 1999, o Palco Sobre Rodas realizou mais de 1.300 apresentações, sendo retomado em Volta Redonda em 2023, com 50 edições.

O Palco Sobre Rodas tem patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da lei de incentivo à cultura e da Light, além do apoio da Prefeitura de Volta Redonda. A realização é da Viraliza Comunicação e do Blog Minuto Cultural.