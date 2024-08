Ação apreendeu 10 motos barulhentas e dois carros, além de aplicar 29 multas - Divulgação/PMERJ

Ação apreendeu 10 motos barulhentas e dois carros, além de aplicar 29 multasDivulgação/PMERJ

Publicado 05/08/2024 11:24

Volta Redonda - Na tarde deste domingo (4), policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), realizaram uma operação no campo do Siderlândia, em Volta Redonda, para combater a circulação de motocicletas irregulares e barulhentas, que vinham causando transtornos aos moradores dos arredores.

Durante a operação, foram apreendidas 10 motocicletas e 2 carros, além de 29 multas aplicadas. As autoridades destacam a importância dessas ações para manter a ordem e a segurança pública.

Segundo o comandante do 28º BPM, tenente coronel Sardemberg, essa operação é parte de uma série de medidas que estão sendo realizadas para coibir práticas que perturbam a paz e a tranquilidade da comunidade. “Nosso objetivo é garantir um ambiente seguro e agradável para todos os moradores”, afirmou.