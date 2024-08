Mãe e dois filhos estavam no meio da faixa de pedestres quando foram atingidos pelo carro - Reprodução/Semop PMVR

Publicado 02/08/2024 16:54 | Atualizado 02/08/2024 17:05

Volta Redonda - Três pessoas - sendo uma mulher de 46 anos, e os dois filhos dela, de 13 e 14 anos - foram atropelados por um automóvel, quando atravessavam na faixa de pedestres na Avenida Santa Rita, no bairro Retiro. O acidente foi na manhã desta sexta-feira (2). De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor do veículo não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).



Um vídeo das câmeras de monitoramento da secretaria municipal de Ordem Pública de Volta Redonda mostra o exato momento do acidente, quando as três pessoas estão já no meio da faixa de pedestres e são atingidas pelo carro - um GM Corsa. Os três são atingidos pelo carro e jogados para o alto, e imediatamente várias pessoas correm para socorrê-los.



As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital São João Batista, onde passaram por exames. Os dois adolescentes reclamam de muitas dores no corpo e tiveram algumas escoriações, enquanto a mulher teve um corte profundo no rosto.



O motorista foi encaminhado pela PM para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foi ouvido e liberado. O carro foi apreendido pela Polícia Civil.