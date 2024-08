Cerimônia de posse foi realizada no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 01/08/2024 11:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), empossou nessa quarta-feira (31), os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda (CMDU-VR). A cerimônia aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Foram empossados 32 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes com a seguinte representatividade: Poder Executivo (12); Poder Legislativo (2); Movimentos sociais, populares e Federação das Associações de Moradores (FAM) (8); Entidades sindicais dos trabalhadores (3); Classe empresarial (3); Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa (2); Conselho de classe (1); Organizações Não Governamentais – ONGs (1).

A eleição dos membros e suplentes do CMDU aconteceu na 6ª Conferência Municipal das Cidades, realizada nos dias 24 e 25 de maio passado, e a nomeação feita pelo Decreto Municipal nº 18.520/2024. A posse dos atuais membros do CMDU, para o biênio 2024 a 2025, atende à recomendação do Ministério Público.

O presidente do conselho é o prefeito Antonio Francisco Neto que, por questões eleitorais, não pode participar das reuniões neste período. Por conta disso, o presidente do IPPU-VR, Abmailton Pratti, assumiu a presidência do CMDU como substituto.

“O que nos une no Conselho de Desenvolvimento Urbano é fazer de Volta Redonda um lugar aprazível de se viver. Temos uma característica difícil, com a usina no meio da cidade; temos um território pequeno; e muitos outros desafios, mas juntos vamos deixar nossa marca, nossa contribuição”, falou Abmailton, lembrando a todos que o próximo encontro do grupo está marcado para o próximo dia 4 de setembro, também no auditório da Biblioteca Municipal.

Ele ressaltou que, de acordo com o regimento interno do CMDU, ele tem, dentre outras atribuições, que rever o Plano Diretor. “O conselho trabalha a gestão, deliberando no desenvolvimento da cidade, contribuindo significativamente para a política urbana, elencando as necessidades do município, impactando na habitação, mobilidade urbana e saneamento ambiental, tornando a cidade mais sustentável, socialmente justa e inclusiva”, disse Abmailton.

Também foi convidada para a cerimônia de posse do Conselho de Desenvolvimento Urbano a advogada Letícia Peniche Guinuzzi, que preside a Comissão de Direito Imobiliário da OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil de Volta Redonda). Ela participa como ouvinte nas reuniões do CMDU.

“‘Desafios do Ambiente Urbano em Volta Redonda’ é o tema da minha dissertação do Mestrado em Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF). Sou uma estudiosa do assunto e muito apaixonada pela minha cidade. Sendo assim, sei que posso contribuir com o grupo”, afirmou a advogada.