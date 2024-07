Obra é executada com recursos próprios da prefeitura e primeira fase deve ser concluída até dezembro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/07/2024 16:37

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Obras (SMO) de Volta Redonda realizou nessa segunda-feira (29) a primeira detonação de rochas para a instalação da rede de drenagem pluvial em parte do Açude. A obra, que tem por objetivo acabar com as inundações que acontecem na Avenida Professora Glória Roussim Guedes durante o período de chuvas, prevê, em sua primeira etapa, o assentamento de 107 metros de manilhas com 1,5 metro de diâmetro no local, a uma profundidade de 14 metros.

Segundo o secretário de Obras, Jerônimo Teles, a obra é executada com recursos próprios do município, sendo que essa fase deve ser concluída até dezembro, com previsão de mais detonações de rochas à medida em que as escavações prosseguirem. Posteriormente, será executado um segundo trecho, que ainda será licitado, em que serão assentados mais 200 metros na mesma via, o que permitirá a interligação da rede pluvial com as Ruas A e N, também no Açude.

“Essa avenida é a principal do Açude, e fica intransitável com chuvas mais fortes, o que impede as pessoas de se deslocarem. A obra tem o objetivo de evitar esse inconveniente, assim como a canalização do córrego Açude que começamos a fazer na Avenida Euclydes Figueiredo. Será uma galeria de 280 metros de extensão, com 2,5 metros de largura por 1,8 metro de altura, em concreto armado, vai fazer com que ele deságue no córrego União”, disse Jerônimo Teles.