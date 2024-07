Quatro pessoas foram atendidas pelo mutirão de cirurgias através do SUS - Divulgação/Secom PMVR

Quatro pessoas foram atendidas pelo mutirão de cirurgias através do SUS Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/07/2024 16:42

Volta Redonda - A equipe médica do Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, realizou no último sábado (27) mais uma etapa do mutirão de cirurgias. Quatro pessoas foram atendidas pelo mutirão através do SUS (Sistema Único de Saúde).

Dentre as cirurgias feitas estão duas videoartroscopias de ombro esquerdo e direito, uma artroplastia total do ombro esquerdo e uma retirada do Tofo Gotoso do cotovelo esquerdo, beneficiando dois pacientes do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idade entre 46 e 71 anos.

O diretor médico do Hospital São João Batista, ortopedista Flávio Reis, destacou que o mutirão seguirá acontecendo aos finais de semana e feriados. “Esses mutirões servem para reduzir a fila de espera dos procedimentos, sem interferir no dia a dia da unidade. O Hospital São João Batista é uma unidade de pronto atendimento e através de iniciativas como essa, conseguimos manter também as realizações das cirurgias de emergência”, disse o diretor médico.

Reforma e ampliação

As melhorias já implantadas no Hospital São João Batista se somam à reforma e ampliação que a unidade está passando, através de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado. A obra envolve a construção de uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento com 70 vagas, e que será interligada ao atual hospital, contando com rampa e elevador.

Pelo projeto, o quarto andar desta nova área vai abrigar um Centro Cirúrgico que terá: cinco salas cirúrgicas; uma ala de repouso pós-anestésico com cinco leitos; dez leitos de repouso pós-cirúrgico; sala de material esterilizado, que constará de dois autoclaves de 750lts – equipamento para esterilização de materiais; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. O quinto pavimento terá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adultos e mais dez leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) adultos.