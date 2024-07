Crianças foram recebidas pelos instrutores do projeto da Secretaria Municipal de Ordem Pública - Divulgação/Semop PMVR

Crianças foram recebidas pelos instrutores do projeto da Secretaria Municipal de Ordem PúblicaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 28/07/2024 16:47

Volta Redonda - A Minicidade do Trânsito de Volta Redonda, reinaugurada em março deste ano na Ilha São João, vem se mostrando um espaço de aprendizado, diversão e inclusão, tendo recebido nessa semana a visita de crianças com deficiência assistidas pelo espaço Evoluir – Habilitação e Reabilitação.

Os pequenos foram recebidos pelos instrutores do projeto da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que, de forma lúdica, passaram orientações e ensinamentos sobre leis, placas e sinalizações de trânsito.

“Muito eficiente. As crianças, normalmente, só vêm as coisas acontecerem e não estão inclusas, e hoje, as trazendo aqui, a gente consegue entender que essa inclusão é necessária. Elas adoraram o ambiente, adoraram a professora, que foi muito didática, entendendo que nossas crianças tinham questões primárias, e foi tudo muito bacana”, ressaltou a supervisora e psicóloga do Evoluir, Taís Oliveira da Costa.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a Minicidade do Trânsito tem o objetivo de fortalecer a educação no trânsito.

“Temos uma rotina de trazer as crianças, principalmente das escolas públicas, para aprender educação no trânsito, e é importante também promovermos esta inclusão com crianças deficientes e seus responsáveis, porque o trânsito é algo que todos usam, todos utilizam, então é importante todos serem dotados de conhecimento para minimizar os riscos”, afirmou o coronel.