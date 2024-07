Secretaria Municipal de Obras prossegue com trabalhos de prevenção a inundações e enchentes - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/07/2024 15:33

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), prossegue com os trabalhos de prevenção a inundações e enchentes. Para isso, está sendo realizada na Rua 1014, no bairro Volta Grande, a troca de cerca de 50 metros de manilhas assentadas às margens da linha férrea que passa pela localidade.

Segundo o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, as antigas manilhas, feitas de ferro, tinham mais de 20 anos de uso e se desgastaram com o tempo, o que estava provocando inundações no trecho da Avenida Alfredo Moreira, no Santo Agostinho, que se encontra com a Rua 1014. Agora, a equipe responsável pelo serviço está colocando um novo manilhamento, feito de concreto e com 1,2 metro de diâmetro, assim como a antiga rede.

Ainda de acordo com o secretário de Obras, a expectativa é de que a troca da rede seja concluída até a próxima semana.

“É um serviço delicado, por ser feito em paralelo à linha férrea, e por isso precisamos tomar alguns cuidados específicos. A antiga rede, por ser de ferro, sofreu danos por causa do tempo e foi esmagada, e por isso acabava revertendo as águas no sentido contrário, afetando algumas casas. Com essa obra, vamos resolver o problema”, afirmou Jerônimo Teles.