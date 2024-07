Carga de produtos de higiene, avaliada em R$ 1,5 milhão, havia sido roubada no domingo (21), na Via Dutra - Divulgação/93a DP

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) recuperaram, na madrugada desta terça-feira (23), uma carga de produtos de higiene, avaliada em R$ 1,5 milhão, que havia sido roubada na noite de domingo (21), na Rodovia Presidente Dutra. A carga foi encontrada em Quatis, e o material recuperado foi encaminhado para a 100a DP (Porto Real).

De acordo com as informações da Polícia Civil, por volta das 19h40 de domingo, um caminhão foi interceptado por homens num carro azul, portando armas de fogo longas. O motorista do caminhão, de 50 anos, foi obrigado a entrar em um posto de gasolina na Dutra, na altura de Barra Mansa.

O motorista foi colocado dentro de um carro com um capuz na cabeça, com os criminosos pegando a Dutra e posteriormente um pedaço de estrada de terra, o que foi notado pela vitima por conta dos buracos. Após permanecer 24 horas em poder dos criminosos, no inicio da noite de segunda-feira (22) a vitima foi deixada na entrada de Volta Redonda, e de lá foi para a 93a DP (Volta Redonda), onde registrou os fatos.

Os policiais, coordenados pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, fizeram uma diligência com base nas informações prestadas pelo motorista e traçaram a suposta rota feita pelos bandidos. Na madrugada desta terça-feira conseguiram encontrar em um galpão em Quatis a carga roubada, avaliada em R$ 1,5 milhão.

Segundo a Polícia Civil, até o momento ninguém foi preso e a investigação continuará para identificar os autores, visando desmantelar a quadrilha.