Evento foi no sábado passado (20), no Campus Aterrado do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) - Jean Alves/SMAS PMVR

Publicado 23/07/2024 13:43

Volta Redonda - Referência no cuidado e número de projetos voltados para pessoas acima dos 60 anos, Volta Redonda sediou nesse fim de semana uma capacitação na área de gerontologia e cuidados para idosos para servidores de 20 prefeituras da região do Médio Paraíba. O projeto QualIDADE, realizado pela primeira vez no interior do Estado do Rio, foi promovido pela secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria municipal de Assistência Social (Smas), e a UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Durante o evento, que aconteceu no último sábado (20), no Campus Aterrado do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), foram realizadas três oficinas, abordando os temas: Envelhecimento saudável, ativo e com saúde: técnicas, políticas e saberes; Elaboração de Oficinas para trabalho com grupos de pessoas idosas em Centros de Convivência e ILPI; e Processo de Envelhecimento: a cultura do respeito à dignidade humana.

A superintendente da Pessoa Idosa, ligada a secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável, Lícia Mattesco, ressalta que trazer para Volta Redonda esses workshops é uma forma de capacitar e qualificar as cidades para o cuidado com os idosos.

“A proposta é levar conhecimento para o dia a dia dos profissionais na ponta. Temos certeza que vamos provocar uma reflexão para que seja entregue um serviço de qualidade para essa população. Essa parceria com a prefeitura, UERJ e o governo do estado é afim de somar forças para que isso aconteça de fato”, frisou Lícia.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial (DPES) da Smas, Mariana Pimenta, destacou que, além da capacitação, a expectativa é que todo aprendizado impacte na prática, seja na melhoria dos serviços oferecidos na cidade ou no trato com os usuários.

“Para cidade é uma honra sediar um evento nesse nível. Isso mostra como somos uma referência no atendimento a pessoa idosa em todo estado. Estamos à frente. Creio que por ter dois centros dias, grupos de convivência e fortalecimento de vínculo com mais de três mil idosos e entre outros projetos. Ver que o poder público está aliado a universidade e ao governo do estado é ter certeza de que estamos no caminho certo”, finalizou Mariana.

O deputado estadual Munir Neto participou da capacitação e afirmou que o projeto QualIDADE é um instrumento muito importante e necessário.

“Como presidente da Comissão da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) vim participar da abertura deste evento muito importante para agradecer o trabalho que está sendo realizado em todo o Sul Fluminense. Viva a nossa melhor idade e vamos trabalhar para que os nossos idosos sejam tratados como eles merecem”, disse.

Aprendizado

Mayra da Rocha, coordenadora de Direitos Humanos da secretaria de Assistência Social de Quatis, ressaltou que 17% da população do município é idosa e que a capacitação é uma grande oportunidade para atualizar e aprender mais sobre a população idosa, qualificando o serviço prestado.

“É um desafio até para nossa cidade que ficou com conselho desativado por muito tempo. A população idosa está evoluindo a cada dia e precisamos estar preparados e essas oportunidades nos ajuda muito a levar um serviço ainda melhor para todos”, ressaltou Mayra.

Para a coordenadora do Centro Dia da cidade de Pinheiral, Carolina Cardoso de Oliveira, o projeto QualIDADE foi uma oportunidade de aprendizado e conhecimento.

“Muito importante estar aqui. Veio muito a calhar, porque recém inauguramos o nosso primeiro Centro Dia, que tem capacidade de atender 30 idosos. Cada membro da equipe veio para aprender mais sobre como fazer mais e melhor para conseguir avançar nesse cuidado com a pessoa idosa”, afirma a coordenadora.