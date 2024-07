Dois motociclistas deverão comparecer na 93ª DP (Volta Redonda), na quinta-feira (25) - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 23/07/2024 18:35

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Polícia Civil identificaram e notificaram dois homens que divulgavam manobras perigosas com suas motos nas redes sociais. As intimações foram entregues nessa segunda-feira (22), por um agente da Semop, acompanhado de um Guarda Municipal, e os dois motociclistas deverão comparecer na 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), no bairro Aterrado, na quinta-feira (25), para prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados.

Os suspeitos foram identificados através de um monitoramento feito pelo setor de inteligência da Semop, que investiga motociclistas que fazem manobras proibidas nas vias públicas, conhecidas como “racha” e “grau”, empinando as motocicletas.

O secretário de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrou que, no começo do mês de julho, a Semop integrou uma operação em conjunto com a Polícia Civil e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) contra crimes de trânsito na cidade.

“Contudo, alguns indivíduos ainda estão persistindo em praticar tais manobras, se exibindo e postando em redes sociais, demonstrando um total descaso social e também uma afronta às forças de segurança. Não podemos permitir que este tipo de imprudência continue, porque, além de estarem colocando em risco a própria vida, podem acabar atingindo outras pessoas em tragédias irreversíveis”, destacou o coronel.