PMs não revidaram tiros e prenderam um suspeito com drogas no Beco do Val, no Morro da Conquista - Divulgação/PMERJ

PMs não revidaram tiros e prenderam um suspeito com drogas no Beco do Val, no Morro da ConquistaDivulgação/PMERJ

Publicado 24/07/2024 11:17 | Atualizado 24/07/2024 11:40

Volta Redonda - Policiais militares em diligência na localidade conhecida como Beco do Val, no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, por volta de 18h desta terça-feira (23), foram recebidos a tiros por suspeitos de tráfico. Os agentes não revidaram os tiros e conseguiram prender um suspeito (idade não informada), com 71 porções de maconha; 40 pedras de crack; 27 pinos de cocaína; um rádio comunicador; um celular; uma mochila camuflada, além de R$ 29 em espécie. O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.

Relatar erro

Você pode gostar