Previsão é que essa etapa da obra seja concluída entre o final deste mês e o início de agosto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/07/2024 20:07

Volta Redonda - As obras do futuro Retiro dos Atletas, em Volta Redonda, entraram em uma nova etapa na última semana, quando começou a instalação da estrutura metálica referentes ao quarto e quinto andares da construção. A previsão é que essa parte seja concluída entre o final deste mês e o início de agosto. No total, serão instalados, por meio de guindaste, cerca de 20 toneladas de estruturas metálicas, sendo que as vigas e pilares do sexto e último andar e do patamar da caixa d’água estão sendo produzidas.

Com a estrutura afixada, será possível iniciar a parte de alvenaria, com o assentamento das lajes, fechamento dos cômodos (paredes), emboço e instalação das partes elétrica e hidrossanitária.

Em paralelo a essa etapa, as paredes dos cômodos do segundo e terceiro andares já foram levantadas, e os funcionários da empresa responsável pela obra estão concluindo a parte do emboço dos apartamentos. As partes hidrossanitária e elétrica desses pavimentos estão quase todas concluídas. O andar térreo ainda não está com as paredes erguidas, mas já foram instaladas as instalações pluviais e de esgoto, incluindo a caixa de gordura.

Parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda os governos federal e estadual, o Retiro dos Atletas é um projeto inédito e está sendo construído em um terreno da prefeitura no bairro Jardim Paraíba, próximo ao Estádio da Cidadania. Quando estiver concluída, o local vai oferecer habitação gratuita para ex-atletas de diversos esportes, com direito a alimentação, tratamentos de saúde e odontológico, fisioterápico, nutricional e psicológico. Em contrapartida, os ex-atletas irão compartilhar suas experiências em programas de esporte e lazer do governo municipal.

Quanto à estrutura, o Retiro dos Atletas terá apartamentos com sala em dois ambientes e TV; cozinha com ventilação e iluminação natural; banheiro (inclusive com as adaptações necessárias); e quarto com ar-condicionado. Serão quase dois mil metros quadrados de área construída, contando ainda com elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca.