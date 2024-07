SMO realiza primeira etapa das obras de drenagem na Avenida Professora Glória Roussim Guedes, no Açude - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/07/2024 19:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), prossegue com as ações de prevenção aos transtornos decorrentes do período de chuvas, que acontece nos meses mais quentes do ano. No momento, a SMO realiza a primeira etapa das obras de drenagem pluvial para eliminar as inundações na Avenida Professora Glória Roussim Guedes, no Açude. De acordo com a secretaria, serão assentados 107 metros de manilhas de concreto, com 1,5 metro de diâmetro, na via, por meio de recursos próprios do governo municipal.

O serviço está na fase de escavação de rocha com emprego de explosivos para, em seguida, serem assentadas as manilhas. A previsão de conclusão da obra é dezembro deste ano e a Prefeitura de Volta Redonda irá providenciar o projeto para execução do segundo trecho que, após licitado, terá o assentamento de mais 200 metros de manilhas na mesma via, objetivando a integração da rede pluvial com as Ruas A e N, no mesmo bairro.

“Trabalhos como esse precisam ser realizados durante todo o ano, já antecipando o período de chuvas para evitar que a população tenha que enfrentar os transtornos de inundações. Essa rede pluvial será muito importante para os moradores do Retiro, que não precisarão temer as águas das chuvas”, disse o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.