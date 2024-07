Mulher foi condenada por tráfico, após ser flagrada em 2016 com quatro quilos de pasta base de cocaína - Divulgação/93a DP

Mulher foi condenada por tráfico, após ser flagrada em 2016 com quatro quilos de pasta base de cocaínaDivulgação/93a DP

Publicado 24/07/2024 12:52

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam na manhã desta quarta-feira (24) uma mulher de 27 anos, condenada por tráfico de drogas. Ela foi localizada pelos agentes na Vila Santa Cecília, após um trabalho de inteligência, e os policiais cumpriram o mandado de prisão em aberto, expedido no dia 21 de junho de 2024 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)..

Em 2016 agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam a mulher em flagrante, quando ela trazia de uma comunidade do Rio de Janeiro quatro quilos de pasta base de cocaína, que seriam distribuídos em bairros da cidade de Volta Redonda, exercendo a função de “matuta” do tráfico. Desde então a mulher respondia a processo criminal, sendo denunciada e condenada por tráfico de drogas.

A presa foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça.