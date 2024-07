Operação de fiscalização teve participação da Polícia Militar Ambiental e do Inea - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 25/07/2024 16:11

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal Proteção e Defesa Civil (Compdec), em parceria com a 2ª Unidade de Polícia Militar Ambiental (Upam) e o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), realizaram na manhã desta quinta-feira (25), uma operação para fiscalizar e monitorar o início de construções irregulares às margens do Rio Paraíba do Sul. Os agentes percorreram os bairros Aero, Vila Americana, Dom Bosco e Pinto da Serra, inclusive com o auxílio de um barco da Defesa Civil, notificando os moradores que apresentavam irregularidades em suas residências.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, destacou que existem muitos pontos de degradações ambientais às margens do Paraíba do Sul, como capinas, construções irregulares e lançamentos de materiais de obras, promovendo um alongamento dessa área em que poderiam ser feitas edificações irregulares.

“Posteriormente será elaborado um documento único, que será encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) para que adote todas as medidas administrativas e fiscais. É bom ressaltar que tanto a Polícia Militar Ambiental quanto o Ineia já estão tomando as medidas administrativas e até criminais, caso ocorram, no que se refere a essa operação de hoje”, afirmou o coordenador, lembrando que a operação terá continuidade ao longo do ano.

“Com um agendamento previsto para que possamos coibir todo e qualquer tipo de crime ambiental, evitando qualquer cenário que possa, no período de chuva, comprometer a segurança da população”, frisou.

Unindo forças

O major Bandeira, comandante da 2ª Unidade de Polícia Ambiental da Serra da Concórdia, falou sobre a importância da união de todo o sistema de Defesa Civil para fiscalizar e coibir crimes ambientais.

“A Defesa Civil de Volta Redonda faz um trabalho de verificação de situações que colocam em risco a população e, com essas fiscalizações, consegue verificar também algumas questões ligadas aos crimes ambientais. Tivemos uma reunião com a Defesa Civil, trocamos informações, e esses dados dão suporte para que a Polícia Ambiental possa atuar e tomar as medidas cabíveis em casos de crimes ambientais”, disse.

O coordenador técnico da superintendência regional do Médio Paraíba do Inea, Leonardo Martins Sena, ressaltou que, ao fiscalizar e coibir construções irregulares, essas operações ajudam na prevenção de possíveis tragédias.

“Estamos participando desta operação para coibir intervenções irregulares e infrações ambientais. É de responsabilidade do Inea adotar essas medidas, em conjunto com a Defesa Civil, a fim de impedir até futuros alagamentos nas épocas de chuva”, finalizou.

Contato

A Defesa Civil de Volta Redonda está de prontidão para esclarecer qualquer dúvida pelo telefone (24) 3511-3760. A Prefeitura de Volta Redonda também disponibiliza a Central de Atendimento Único (CAU) por meio do número 156, que funciona 24 horas por dia, e atende a solicitações relacionadas à Defesa Civil pelo número 199.