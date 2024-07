Obra faz parte do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda e vai facilitar tráfego na região - Geraldo Gonçalves/SEcom PMVR

Publicado 24/07/2024 15:01

Volta Redonda - Mais uma etapa da construção do novo viaduto que vai ligar os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, foi finalizada nessa terça-feira (23). Dessa vez, a equipe realizou a terceira parte – das cinco que serão necessárias – da estrutura metálica do viaduto, no trecho da obra que acontece próximo ao Batalhão de Polícia Militar.

As estruturas metálicas servirão de base para a construção da pista de rodagem do viaduto. A obra, que faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, desenvolvido pela prefeitura e executado com investimentos do Governo do Estado, vai facilitar o trânsito na região.

De acordo com a Santa Luzia, a empreiteira responsável pela obra, a cada conjunto de viga que for sendo lançada as equipes iniciam a execução do escoramento e construção da fôrma para execução da laje em concreto armado sobre as vigas, onde será a pista de rolamento.

A previsão é que outras três novas vigas em curva fiquem prontas e entregues no local da obra até agosto. Paralelamente, em outro trecho da obra – onde estão sendo feitas as extremidades do viaduto –, as equipes estão construindo a pista de subida e descida.

Mais fluidez

Contemplado nos investimentos do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, esse novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, assim como para os motoristas que deixam ou seguem para os bairros Retiro e Voldac. Essa e outras obras de engenharia e intervenções urbanas estão sendo executadas com investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.