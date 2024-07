Amazona da equipe conquistou o primeiro lugar e outras duas ficaram no top dez da competição - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 25/07/2024 15:51

Volta Redonda - Amazona da equipe da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), conquistou a primeira colocação na estreia do Campeonato Brasileiro de Salto – Escola de Equitação e Aspirantes, que acontece em Curitiba, capital do Paraná, até o próximo domingo (28). No primeiro dia de provas, nessa quarta-feira (24), Mellina Neves, montando Don Quixote, foi a campeã e outras duas atletas ficaram no top dez da competição: Marina Campos, que montou Vagalume, na nona colocação; e Lara Kozlowski, que montou El Baron, na décima. Além delas, Enzo Miguel também conquistou medalha na prova.

“Eles disputaram a prova de obstáculos a 60 centímetros com 232 concorrentes, fazendo o feito ainda mais impressionante. Nesta prova há um percurso e um tempo ideal e quem mais se aproxima desse tempo vence a prova; quem faz até meio segundo do tempo, ganha medalha de ouro; até um segundo, prata; e até dois segundos, bronze. Sendo assim, Mellina ganhou medalha de ouro e foi a campeã da prova por ter o tempo mais próximo do ideal; Marina Campos levou ouro e bronze, Lara Kozlowski, ouro e prata, e Enzo Miguel, bronze”, explicou o treinador Yasser Pereira.

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda levou para Curitiba 14 atletas, o instrutor Yasser Pereira, uma equipe de apoio e oito cavalos. Eles vão participar do Campeonato Brasileiro de Escolas em três categorias. No primeiro dia de provas, foi a vez da categoria Preparatória, já nesta quinta-feira (25), entram na pista os atletas das categorias Principal e Aspirantes. “A expectativa é repetir o desempenho do primeiro dia e conquistar mais medalhas para levar para Volta Redonda”, afirmou o treinador.

Volta Redonda tem atleta na equipe do Estado do Rio

Entre os atletas que disputam o campeonato nacional pela Escola de Hipismo de Volta Redonda está o cavaleiro Rafael Mendes, de 15 anos, que também compete pela equipe do Estado do Rio de Janeiro, que encerrou o primeiro dia de provas em terceiro lugar. Ele conquistou a vaga após ser vice-campeão da categoria Preliminar com o cavalo Appaloosa, em competição realizada no final de junho, na capital fluminense.

Única escola pública de hipismo do Brasil

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda foi criada em 2003, que está sob responsabilidade da Fundação Beatriz Gama (FBG), é reconhecida pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil.

“A evolução de nossos cavaleiros e amazonas é motivo de orgulho. Em 2021, tivemos que reestruturar a escola e, desde então, temos conquistado mais títulos a cada ano. Em 2022 fomos ao campeonato estadual com cinco alunos, 2023 com dez alunos, e nesse ano já fomos com 14 alunos. Agora, levamos 14 atletas para o campeonato brasileiro em Curitiba e estamos fazendo bonito lá. Fico muito feliz com o crescimento deles em equipe e individualmente”, falou o presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira.