Material apreendido foi encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registradaDivulgação/PMERJ

Publicado 25/07/2024 17:03

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam cerca de um quilo de cocaína em um apartamento no condomínio Residencial Ingá II (Minha Casa, Minha Vida), no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A ocorrência foi por volta de 18h desta quarta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, as equipes policiais receberam informações de que suspeitos de tráfico iriam “endolar” (embalar) drogas em um apartamento no Residencial Ingá II. Com a chegada dos policiais ao local, os suspeitos fugiram por uma área de mata.

Os PMs entraram em um dos blocos do condomínio, e encontraram a porta de um dos apartamentos aberta. No chão do imóvel, os policiais encontraram um saco com a cocaína. O material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a ocorrência foi registrada.