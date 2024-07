Veículo estava abandonado há meses na rua com as portas abertas, servindo para uso de drogas e sexo - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 25/07/2024 20:12

Volta Redonda - Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop) removeram nesta quinta-feira (25), para o Depósito Público Municipal um ônibus abandonado há meses no bairro Roma. O veículo ficava estacionado com as portas abertas na Avenida das Marrecas e vinha sendo alvo de denúncias dos moradores, que relatavam que pessoas utilizavam o seu interior para práticas sexuais e uso de drogas.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que os agentes tentaram solucionar o problema entrando em contato com o proprietário do ônibus para que ele retirasse o veículo, mas sem sucesso.

“Esta ação faz parte de uma segurança primária, onde o ambiente tem que estar limpo e desimpedido para não causar sensação de insegurança nos moradores daquela região. Oportunizamos ao proprietário para que ele retirasse o ônibus, mas como não se resolveu, aí sim aplicamos as sanções administrativas para cessar o problema”, ressaltou.

Denúncias

As denúncias sobre veículos em estado de abandono podem ser feitas pelos telefones 156, da Central de Atendimento Único (CAU), e 153, da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR).