Festividades terão início às 8h na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, no Aterrado - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 26/07/2024 16:32

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda começou a preparação para o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, que vai comemorar os 202 anos da Independência do Brasil. As festividades terão início às 8h na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho (sede da prefeitura), no Aterrado, com hasteamento das bandeiras e execução dos hinos Nacional e da Independência pela Banda e o Coral Municipal. Em seguida, às 8h30, o desfile começa na Avenida Paulo de Frontin.

A primeira reunião entre a equipe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), que organiza o desfile, e representantes das secretarias municipais e instituições que vão participar do evento aconteceu na tarde dessa quinta-feira (25), no auditório da prefeitura. O subsecretário de Comunicação, Luiz Fernandes Júnior, e o jornalista Ernesto Carboni, um dos organizadores do evento, passaram orientações como a proibição expressa de qualquer tipo de propaganda, principalmente política, por estarmos em ano de eleições.

Também participaram da mesa de trabalhos o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano Teixeira de Paula, e o subcoordenador do programa Segurança Presente, sargento Fusco. Eles tiraram dúvidas sobre o controle do trânsito no entorno do desfile e também sobre a segurança dos participantes e do público durante o evento.

A expectativa é manter o número de participantes em torno dos dez mil, como no ano passado, representando cerca de 30 instituições e as secretarias municipais. O desfile será dividido em quatro etapas e haverá dois locais de concentração – Avenida Integração e Rua Neme Felipe –, como também aconteceu em 2023.

“A organização em blocos e as duas concentrações facilitam o serviço de apoio, como a colocação de pontos de hidratação e banheiros químicos para quem vai desfilar. Além disso, colabora para agilizar o desfile, tornando o evento mais atrativo para o público”, reforçou o subsecretário de Comunicação, lembrando que, no ano passado, cerca de 30 mil pessoas vieram ao Aterrado para prestigiar o Desfile de 7 de Setembro.

A presidente da Apae-VR (Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Volta Redonda), Sheila Azevedo, esteve na reunião e destacou a importância do evento para os alunos da instituição.

“Sou a favor desses encontros para afinar a organização do desfile. Esse evento é muito importante para os nossos alunos, assim como deve ser para outras pessoas que participam; por isso, tem que dar tudo certo, ser um espetáculo bonito”, falou Sheila, ressaltando que eles se preparam o ano todo para o Desfile de 7 de Setembro e ficam emocionados quando passam pela avenida. “Neste ano, vamos trazer 150 participantes, incluindo a Fanfarra da Apae-VR”.

A próxima reunião entre a organização do evento e os representantes das instituições que vão participar do desfile está marcada para 29 de agosto. “Neste dia, já estaremos com a ordem do desfile definida e vamos trazer para aprovação de todos, assim como a distribuição das instituições nos dois locais de concentração”, avisou Ernesto Carboni.

Feira Livre na Vila Santa Cecília

Neste ano, o 7 de Setembro será num sábado – dia em que, tradicionalmente, a Feira Livre de Volta Redonda é montada no bairro Aterrado. Portanto, para facilitar a organização do desfile e não atrapalhar os comerciantes, a Feira Livre será transferida para a Vila Santa Cecília, que receberá os comerciantes também no dia seguinte (domingo), como ocorre normalmente.