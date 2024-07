Evento no Clube Comercial vai oficializar coligação com mais 10 partidos, além do PP de Neto e o PL de Faria - Divulgação

Publicado 28/07/2024 16:36

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto e o vice Sebastião Faria terão os nomes confirmados na disputa pela reeleição em Volta Redonda, em convenção partidária realizada nesta segunda-feira (29). O evento será às 18 horas, no Clube Comercial, e vai oficializar ainda uma coligação com mais 10 partidos, além do PP de Neto e o PL de Faria. “É o início de uma caminhada que só termina no dia 6 de outubro. Temos de trabalhar muito para mostrar ao nosso povo que a cidade vem se recuperando bem, com hospitais funcionando, salários em dia e muitas obras acontecendo. Precisamos continuar o trabalho, pois parar tudo ou retroceder não é uma opção viável”, disse Neto. Também nesta segunda, vão fazer as respectivas convenções os seguintes partidos no Clube Comercial: PSD, MDB, Solidariedade, Agir e DC. Além destes, Neto também terá em sua coligação o União Brasil, o PDT, o Podemos, o PRD e o Republicanos. “Ninguém faz nada sozinho e contar com tanto apoio nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Volta Redonda precisa de união de todas as forças possíveis e foi isso que buscamos. Agradeço a todos que estão conosco em nossa jornada”, finalizou o prefeito.

