Desde 2021, 12.684 pessoas se formaram nos cursos de qualificação gratuitos da Prefeitura de Volta Redonda - Arquivo/Secom PMVR

Desde 2021, 12.684 pessoas se formaram nos cursos de qualificação gratuitos da Prefeitura de Volta RedondaArquivo/Secom PMVR

Publicado 26/07/2024 16:41

Volta Redonda - A cidade que mais gera empregos na região Sul Fluminense, também é a que mais qualifica os seus moradores. Desde 2021, 12.684 pessoas se formaram nos cursos de qualificação gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Volta Redonda. As formações são nas áreas da construção civil, indústria, beleza, estética corporal, artesanato, culinária, confeitaria, mecânica, design e marketing, entre outras, e beneficiam volta-redondenses a partir dos 15 anos.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), por meio do programa de Inclusão Produtiva, já formou 7.783 alunos entre janeiro de 2021 e junho de 2024. As capacitações em artesanato, culinária, manicure, cabeleireiro, garçom e design de unhas, entre outras, acontecem nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Centros de Convivência dos bairros, no Centro de Inclusão Produtiva (CIP) e no Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa). A Smas também tem o programa Inclusão Digital, com salas de Telecentro nos Cras, que nos últimos três anos e meio formou 2.500 pessoas nas áreas de informática e manutenção de computadores.

Já o projeto Volta Redonda Formando Profissionais da Fundação Beatriz Gama (FBG) formou, desde 2021, 1.336 pessoas. Os cursos profissionalizantes nas áreas de confeitaria, corte e costura, estética corporal, eventos, mecânica de autos, depilação, cabelereiro, manicure com aplicação de acrigel, maquiagem e empreendedorismo, entre outros, acontecem na sede da FBG, no bairro Retiro, e nos Cras do município.

A Prefeitura de Volta Redonda também oferece qualificação gratuita para os setores de construção civil e indústria para as mulheres do município. O “Mulheres Mãos à Obra”, projeto da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), já formou 479 mulheres em eletricista predial, bombeiro hidráulico predial, pedreiro de alvenaria, acabamento e revestimento predial, pintura predial, solda com eletrodo revestido e corte oxiacetilênico, entre outros. As aulas são ministradas no Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP), no Aero.

Oportunidade para a juventude

A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR), em parceria com a plataforma digital Co.liga Digital, já formou 436 jovens nos cursos de economia criativa, se tornando o segundo município do Estado do Rio e sexto de todo o Brasil em maiores números de capacitação de jovens neste setor. Outros 136 adolescentes seguem matriculados na plataforma que oferece mais de 50 cursos nas áreas de artes visuais, música, multimídia, design, patrimônio cultural, tecnologia, gastronomia e temas transversais.

Além dos cursos do Co.liga Digital, a CoordJuvVR promove também oficinas de capacitação para os jovens volta-redondenses. Ao todo, 575 adolescentes já participaram das mais de 25 capacitações em matérias como “Empreendendo na Economia Criativa”, “Cinema de gambiarra: produzindo vídeos criativos com cara de cinema” e “Design Gráfico e Comunicação: o mundo traduzido visualmente”.

O Vírgula Hub de Inovação, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), também oferece cursos gratuitos em parcerias com empresas da região, formando 150 alunos no último ano, sendo 60 formandos em marketing digital, 65 em linguagem de programação e 25 em assistente administrativo. O espaço, que fica no Shopping Park Sul, também promove oficinas, workshops e palestras dos mais variados temas, já recebendo mais de 4 mil pessoas desde a sua inauguração, em 2022.

Inclusão

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) também desenvolve um projeto de qualificação para as Pessoas com Deficiência (PCD’s). Em parceria com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), o Diploma Cidadão está dando a oportunidade para que 75 pessoas com deficiência estudem, de forma gratuita, no curso superior de Administração de Empresas.

Além deste projeto de qualificação, a SMPD também oferece um curso de libras gratuito, que já formou mais de 1.600 pessoas desde 2021, ano de criação da Pasta, e um intensivo de preparação das equipes das unidades de saúde para atendimento à pessoa surda, além de uma metodologia visual para ensino da Língua Portuguesa adaptada ao currículo surdo.