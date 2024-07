PMs encontraram 600 pinos de cocaína, além de 59 porções de maconha e material ligado ao tráfico - Divulgação/PMERJ

Publicado 28/07/2024 23:22

Volta Redonda - Policiais militares encontraram 600 pinos de cocaína, além de 59 porções de maconha e material ligado ao tráfico, em um automóvel abandonado por suspeitos de tráfico na Avenida Glória Roussin, no bairro Açude I, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (27).

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição recebeu recebeu informações de que quatro suspeitos de tráfico estariam trafegando pelos arredores em um VW Gol cinza. A equipe fez um patrulhamento pelo Açude I, e encontrou o carro estacionado na Avenida Glória Roussin, próximo a um escadão.

Os policiais notaram que o veículo havia parado no local havia pouco tempo, já que o motor ainda estava muito quente. Os agentes fizeram uma incursão a pé no escadão, por onde possivelmente os suspeitos teriam escapado, e encontraram a chave do veículo.

Em uma revista no carro, os PMs encontraram no porta malas as drogas, além de quatro rolos de filme plástico PVC, oito rolos de fita adesiva vermelha, uma balança de precisão, três rádio comunicadores, um telefone celular, um pino plástico vazio, e uma mochila preta.

Todo o material arrecadado e o veículo foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) o registro da ocorrência.