Suspeito foi encaminhado para a 93ª DP (Volta Redonda), onde permaneceu preso - Divulgação/PMERJ

Publicado 29/07/2024 15:07

Volta Redonda - Um homem de 36 anos foi preso com drogas por policiais militares, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, no início da noite deste domingo (28). O flagrante ocorreu na Travessa Veneza.

De acordo com as informações da Polícia Militar, guarnições detiveram o suspeito com 36 trouxinhas de maconha (232 gramas); nove comprimidos de ecstasy (8g); e 14 frascos de loló (140 ml). O homem tem duas anotações criminais por tráfico e uma por ameaça.

Ele foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), junto com o material apreendido, para o registro da ocorrência, e permaneceu preso.