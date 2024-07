Cidade mantém liderança no Sul Fluminense, com o setor de Indústria abrindo mais de 1,8 mil empregos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Cidade mantém liderança no Sul Fluminense, com o setor de Indústria abrindo mais de 1,8 mil empregosCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/07/2024 17:12 | Atualizado 30/07/2024 17:13

Volta Redonda - Volta Redonda termina o primeiro semestre de 2024 com um saldo positivo de mais de 2,7 mil postos de emprego. É o que mostram os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No total, o município apresentou balanço positivo de 2.713 vagas de emprego, com 19.497 admissões e 16.784 desligamentos entre janeiro e junho deste ano.

Com esses números, Volta Redonda encerrou o semestre como o município do Sul Fluminense que mais criou empregos no período, e ficando em oitavo lugar em todo o estado do Rio de Janeiro.

O setor com melhor desempenho nos seis primeiros meses do ano foi o da Indústria, com 1.855 vagas a mais; em seguida veio o setor de Serviços, com saldo positivo de 574 oportunidades de emprego. Nos demais setores, a Construção apresentou balanço positivo de 255 postos de trabalho, e 48 para o Comércio. Já o setor de Agropecuária teve um decréscimo de 19 vagas.

Ainda de acordo com o Caged, Volta Redonda encerrou o mês de junho com um saldo positivo de 297 novos empregados (3.096 admissões contra 2.799 desligamentos).