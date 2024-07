Equipe da Escola Municipal de Hipismo conquistou 19 medalhas: sete de ouro, três de prata e nove de bronze - Divulgação/Secom PMVR

Equipe da Escola Municipal de Hipismo conquistou 19 medalhas: sete de ouro, três de prata e nove de bronzeDivulgação/Secom PMVR

Publicado 29/07/2024 16:51

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), conquistou o vice-campeonato na categoria Principal no Campeonato Brasileiro de Salto – Escola de Equitação e Aspirantes, disputado entre os dias 24 (quarta-feira) e 28 (domingo) na Sociedade Hípica Paranaense, em Curitiba, no Paraná. O feito foi alcançado pela jovem amazona Cristina Sales Ruffini, montando El Baron, que foi acompanhada no pódio por Danilo Caeres Andrade, com Asaph, quarto colocado na classificação final.

No total, a equipe da Escola Municipal de Hipismo conquistou 19 medalhas: sete de ouro, três de prata e nove de bronze. Cristina Ruffini conquistou o ouro, prata e bronze na categoria Principal em dois dias de competição; Danilo Caeres Andrade foi medalha de ouro e bronze duas vezes na categoria Principal; Lara Kozlowski conquistou ouro e prata na categoria Preparatória; Mellina Neves foi ouro na Preparatória e bronze na categoria Preliminar.

Marina Campos foi outra a trazer três medalhas do Paraná: ouro e bronze na Preparatória e prata na Preliminar; Enzo Miguel foi ouro na Preliminar e bronze na Preparatória; Frederico Pedro Tavares Scatolino obteve dois bronzes na categoria Principal; e Thiciane Brune conquistou o ouro na categoria Aspirantes, em que Julia Folly Barbosa levou o bronze.

Além dos 14 alunos competidores, a comitiva da Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda contou com sete cavalos, um instrutor, um instrutor auxiliar, um tratador dos cavalos e dois auxiliares responsáveis pelas crianças.

O treinador da Escola Municipal de Hipismo, Yasser Pereira, se mostrou muito satisfeito com os resultados da equipe. “O desempenho foi espetacular! Viemos com 14 alunos e todos, sem exceção, fizeram belíssimas apresentações. Estou muito feliz com o trabalho realizado, só tenho a agradecer à Prefeitura de Volta Redonda (que viabilizou a viagem) e ao Vitor Hugo (Gonçalves de Oliveira, diretor-presidente da Fundação Beatriz Gama) pelo suporte. O resultado foi esse que todos viram, tivemos dois alunos entre o top 5 do Brasil. Agora é comemorar!”, disse.