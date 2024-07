Novos membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa tomaram posse nessa segunda-feira (29) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Novos membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa tomaram posse nessa segunda-feira (29)Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 30/07/2024 16:56

Volta Redonda - O vice-prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, representando o prefeito Antônio Francisco Neto, deu posse na tarde dessa segunda-feira (29), aos novos membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Volta Redonda (CMDDPI) e sua diretoria. Durante a cerimônia, no auditório da prefeitura, Faria ressaltou a importância do trabalho do conselho, principalmente, com o envelhecimento da população.

“As ações do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa direcionam às políticas públicas. O poder público em Volta Redonda leva muito a sério as necessidades desta parcela da população, mas sabemos que precisamos avançar sempre”, disse o vice-prefeito, agradecendo a Geraldo Antônio Martins Vida, que esteve à frente do conselho por 22 meses, e parabenizando Flávia da Silva Santos, que atua no Departamento de Proteção Especial Social da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e assumiu a presidência do conselho durante a cerimônia.

O deputado estadual Munir Neto, que é presidente da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), também participou da solenidade. “Fiz questão de participar da posse dos novos conselheiros e da nova diretoria do CMDDPI. Estive à frente da Secretaria de Assistência Social por quase 15 anos em Volta Redonda e sei da importância de desenvolver e implantar políticas públicas para assegurar os direitos dos idosos. Sei que é um desafio, mas acredito na sua competência para guiar esse grupo”, falou Munir, que se referiu à nova presidente, Flávia Santos.

Ele acrescentou que Volta Redonda tem investimentos importantes para a terceira idade. “Além de apoiar as instituições que cuidam desse público, a prefeitura conta com a estrutura de dois Centros-Dia para a pessoa idosa, Patrulha de Proteção ao Idoso, programas voltados para a Melhor Idade e também vai construir um complexo no bairro Roma que vai incluir Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Casa Lar e Centro-Dia”, lembrou Munir.

Geraldo Vida, que segue como conselheiro e membro da nova diretoria, passou a presidência para Flávia Santos. “Foram 22 meses de trabalho, dedicação e, principalmente, muito aprendizado. Agora, passo o bastão para Flávia, mas seguirei atuando ao lado dela pelos idosos de Volta Redonda”, disse Vida, que representa a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR) no Conselho.

Flávia, que já atua no Conselho do Idoso há seis anos, afirmou estar alegre, mas ciente da responsabilidade diante do novo desafio. “Vamos seguir trabalhando para fortalecer a luta pelos direitos dos idosos, tendo a certeza de que o poder público de Volta Redonda não poupa esforços para assistir a essa parcela da população, assim como as instituições que compõem o conselho. Esse é um trabalho coletivo, conto com todos vocês”, falou.

O conselho

O CMDDPI, regulamentado pela Lei Municipal nº 5.855/2021, é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas). O órgão colegiado tem caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, e é responsável pelo estabelecimento das diretrizes e metas da Política Municipal do Idoso. E também pela supervisão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da política e das ações pela melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas de Volta Redonda.

O conselho é um órgão colegiado composto por 16 membros titulares e seus respectivos suplentes. Do total, são 8 titulares e 8 suplentes representantes do Poder Público Municipal, sendo um representante do Gabinete do Prefeito; e um de cada uma das seguintes secretarias: Assistência Social (Smas); Cultura (SMC); Esporte e Lazer (Smel); Saúde (SMS); Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH); Transporte e Mobilidade Urbana (STMU); além de um representante da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre).

Os outros oito titulares e suplentes são do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense (SIND-MET); Fundação CSN; Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos de Volta Redonda (Apadefi); Lar dos Velhinhos de Volta Redonda (LVVR); Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP/VR); Federação das Associações de Moradores de Volta Redonda (FAM/VR); Legião da Boa Vontade (LBV); e Fundação Oswaldo Aranha (FOA).